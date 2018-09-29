Cep telefonlarının dakika ve mesaj ücretlendirmeleriyle ilgili bolca tepki alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, yeni bir karar aldı. Kurul 90 kuruş olan dakika ve kısa mesajda yeni bir fiyatlandırmaya gitti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, cep telefonu dakika ücretlerini düşüreceğini duyurdu. Dakikası 90 kuruş olarak ücretlendirilen arama ücreti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca dakikası 56,7 kuruşa düşürüldü.

Mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin azami ücretinin yeniden belirlendiği karar ile kısa mesaj ücretleri de indirildi. Yeni karara göre arama ücretiyle aynı fiyatta olan kısa mesaj fiyatlandırılması 90 kuruştan 40,75 kuruşa indirildi.

Tüketicilerin ‘açma-kapama’fiyatlandırmalarıyla ilgili artan şikayetleri üzerine kurul açma-kapama işleminin ücretine de sınır getirdiğini belirtti. Bir yıl içinde ilk işlem hariç açma-kapama için 29,90 lira talep eden operatörlere yeni kararla sınırlama getirildi. 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girecek uygulama, ücret yüzde 20 düşürülerek en fazla 25 lira olabilecek. Cep telefonu kısa mesaj ve dakika ücretlerine dair yeni karar ise 1 Ocak 2019 itibariyle uygulanacak.