BTK'dan 5G Açıklaması: Doğru Zamanı Bekliyoruz

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Bilişim 2018 etkinliğinde 5G ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiye'nin Yol Haritası konulu panelde, yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine ve 5G üzerine yapılan planlamalara ağırlık verildi. BTK Kurul Üyesi Rıdvan Kahveci, 5G'ye tahsis edilecek frekans bantları üzerine yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ve 5G frekans ihalesi için doğru zamanı ve fiyatlandırmayı beklediklerini açıkladı.

Rıdvan Kahveci, dünyanın yakın gelecekte 5G ve ötesi teknolojiler ve yapay zeka temelli şekilleneceğini belirtirken, ülkemizde bu alanda ciddi yeteneklerin bulunduğunu, bunun doğru kullanımıyla sektöre öncü olabileceğini belirtti.

Panelde konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 5G ihalesinin yapılmasının öncesinde teknolojinin yaygınlaşmasına ortam hazırlanması gerektiğini ve 2019 yılında fiber alanında atılım yapılmasının da gerekli olduğunu açıkladı. Son olarak söz alan ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, ULAK baz istasyonlarının 440 sahada aktif olduğunu ve 2019/2021 yıllarındaki siparişler için de BTK koordinesinde görüşmelerin sürdürüldüğüne değindi.