Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yayınladığı açıklamayla günümüzde kullanılan anlamsız kısaltmalara adeta kin kustu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, bugün yaptığı açıklamayla günlük konuşma dilinin sosyal medyaya olan yansımasından şikayetini belirtti. Son dönemde neredeyse Türkiye nüfusuna denk düşen sosyal medya kullanım oranının, kullanıcıların Türkçe kullanımına yansımadığından bahsedildi.

BTK'nın açıklaması şu şekilde:

"Özellikle gençler başta olmak üzere çoğu kişinin kullandığı bu ortamda kullanılan kısaltmalar, simgeler, yabancı kelimeler, yabancı kelimelerle Türkçe kelimelerin birleşiminden oluşan ifadeler ve kavramlar ne yazık ki bir milletin varlık sebebi olan dili olumsuz etkileyebiliyor. Dili sadece bir iletişim aracı olarak değil kültürümüzün ve milli kimliğimizin bir sembolü olarak görmek gerekir. Dilin zarar görmesi kültürümüzün ve milli kimliğimizin de zarar görmesi anlamına geliyor. Dil zarar gördüğünde millet hafızası da zarar görüyor."

BTK, adeta hızını alamayarak günlük dille ilgili daha sert konumaya devam etti. Konuşma dilinin yazı diline evrildiğine dikkat çeken BTK, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şaşkın olmuş şapşik, en yakın arkadaş olmuş 'pampa', merhaba olmuş 'mrb', selam olmuş 'slm', Allah razı olsun olmuş 'aro', tamam olmuş 'tmm' ya da 'ok', canım olmuş 'cnm', kendine iyi bak olmuş 'kib', aşkım olmuş 'aşkitom', güle güle olmuş 'bye'. Şaka gibi ama Türkçeyi ciddi manada olumsuz etkileyen gerçek bir durum var ortada. Hayatınızı kolaylaştıran bir telefon, bir buzdolabı veya herhangi bir teknolojik alet bozulduğunda yenisini hatta daha gelişmişini alabilirsiniz lakin dil bozulduğunda bunu düzeltmek oldukça zordur."

"Dil bozulduğunda milleti millet yapan bir değer bozulmuş, bir millet zarar görmüş olur. Bunu ve yaşanan bu durumu hafife almak hem kendimize hem de gelecek nesillere haksızlıktır. Onun için sorumlu davranarak, bu konuda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak hem gerçek hayatta hem de sanal ortamda Türkçenin doğru kullanımı konusundaki olumsuz gidişatın tersine çevrilmesi gerekmektedir. Bilinçli bir internet kullanıcısı; sosyal medya hesabım kişiseldir, yazdıklarım beni bağlar mantığıyla hareket etmemeli, yazdıklarının başkaları tarafından okunduğunu ve yanlış örnek olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır."