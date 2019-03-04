Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir süre önce yayınlanan internetyardım.org isimli sitede, sakıncalı içeriklere ilişkin her türlü sorunuza yanıt bulabiliyorsunuz. Bilgi güvenliği, mahremiyet, sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve daha pek çok konuda Türkiye’deki internet kullanıcılarına ücretsiz danışmanlık veriliyor.

İnternet ile ilgili sorunlarımız artık teknik boyutun ötesine geçti. Çevrimiçi ortamdaki bazı içerikler, yasaları ihlal ettiği gibi güvenliğimizi de tehdit ediyorlar. Mahremiyetimize göz diken hizmetler de cabası. Peki internetteki tekinsiz ortamla ilgili sorularımız olduğunda kime danışacağız?

BTK’nin İnternet Yardım Merkezi, internetyardim.org.tr isimli uzantı üzerinden hizmet veriyor. Site üzerinde yasadışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği, internet ve sağlık, sosyal ağlar, oyunlar ve siber zorbalık gibi kategoriler altında bilgilendirmeler yapılıyor.

Bu başlıklar haricinde mevcut soru veya sorununuzu doğrudan iletebildiğiniz bir arama motoru da mevcut. Örneğin “Sosyal medyada tanımadığım bir insan bana hakaret etti?” araması yapabilir, bu durumda hangi yolları izleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

En önemli konu başlıklarından birisi ise çevrimiçi oyunlar. Çocukların psikolojik ve bilişsel sağlığını korumak adına ebeveynlerin her detayını sonuna kadar öğrenmesi gereken sorular ve yanıtları bulunuyor.

Site üzerinde internette dolaşımda olan zararlı yazılımlar, kötü niyetli e-postalar, alışveriş güvenliği gibi önemli konularda destek alabilirsiniz.

Tahmin ettiğiniz üzere bu site üzerinden internet bağlantınız, kullandığınız cihazların teknik özellikleriyle ilgili destek bulmanız mümkün değil.

BTK’nin resmi internet sitesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.