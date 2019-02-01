Türkiye'nin siber yeteneklerini keşfetmek için düzenlenen Siber Yıldız yarışmasının ikincisi, bu akşam başlayacak. Bireysel ve takım halinde katılım sağlanabilen yarışmaya sayılı saatler kaldı.

Ülkemizin siber güvenliği alanında yeteneklerini isimlerini keşfetmek için düzenlenen yarışma Siber Yıldız için geri sayım tamamlanmak üzere. 2017 yılında ilki düzenlenen ve SaltBae kullanıcı isimli yarışmacı tarafından büyük ödülün kazanıldığı yarışmanın ikincisi saat 23.00'da başlayacak.

Kullanıcıların soruları cevaplayarak bayrağı yakalama amacıyla yarışacağı Siber Yıldız 2019'da bu yıl dereceye girenlere verilecek ödüllerde büyük bir artış var. BTK tarafından yapılan açıklamaya göre yarışmanın birincisine 10, ikincisine 5 ve üçüncüsüne 3 Cumhuriyet altını verilecek.

ABD ve Brezilya'nın ardından en çok siber saldırıya maruz kalan 3. ülke konumundaki Türkiye'nin siber güvenlik anlamında kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ve USOM'un girişimlerinden biri olan bu yarışmayla yetenekli, hızlı ve güçlü iradeye sahip kişiler keşfedilecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada olduğu gibi kazananlar ilgili kurumlarda istihdam edilebilir.

Bugün BTK tarafından atılan Tweet ile yarışmanın tanıtım filmi paylaşıldı. Yarışmacıların heyecanını arttıran yukarıdaki tanıtım filminden yarışma hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca yarışmaya sayılı saatler kala BTK'nın resmi sitesinde kayıt formu açık durumda. Eğer siz de Siber Yıldız 2019'a katılmak isterseniz, buraya tıklayarak kayıt formuna erişebilirsiniz. Yarışma hakkındaki diğer tüm detaylara da BTK'nın resmi sayfasından ulaşabilirsiniz.