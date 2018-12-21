  • 2018'in 'Türkiye'de Yılın Oyunu' Ödülleri Sahiplerini Buldu

BTK ve Microsoft Destekli "Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri" Sahiplerini Buldu

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BTK ve Microsoft’un desteğiyle gerçekleştirilen ve "Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri" olarak anılan törende ödüller sahiplerini buldu.

Ülkemizdeki oyun geliştiricilerini cesaretlendirmek ve kamuoyunda farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Microsoft’un desteğiyle, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT ATOM işbirliği ile düzenlenen ödül töreninde birçok kategoride en iyiler seçildi.

Viking temalı Oddmar ile Rootcraft tarafından geliştirilen puzzle oyunu Dotcraft, 2018'in en iyi oyunu ödülünü ortak olarak aldılar.

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri

  • Yılın Ödülü: Oddmar / Dotcraft
  • En İyi PC Oyunu: Tartarus
  • Oyun Tasarımı: Remmants of Nazith
  • Görsel Sanat: Oddmar
  • İşitsel Sanat: Mobu 2
  • Yenilikçilik: Swaps and Traps
  • Anlatı: Oddmar
  • Gelecek Vaadeden Geliştirici: Wildwolf  / Nature
  • Juri Özel Ödülü: Dotcraft / Yumak
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Kaynak : https://www.haberturk.com/turkiyede-yilin-oyunlari-belli-oldu-2268772-teknoloji
Etiketler: türkiye, yılın ödülleri
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