2018'in 'Türkiye'de Yılın Oyunu' Ödülleri Sahiplerini Buldu

BTK ve Microsoft’un desteğiyle gerçekleştirilen ve "Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri" olarak anılan törende ödüller sahiplerini buldu.

Ülkemizdeki oyun geliştiricilerini cesaretlendirmek ve kamuoyunda farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Microsoft’un desteğiyle, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT ATOM işbirliği ile düzenlenen ödül töreninde birçok kategoride en iyiler seçildi.

Viking temalı Oddmar ile Rootcraft tarafından geliştirilen puzzle oyunu Dotcraft, 2018'in en iyi oyunu ödülünü ortak olarak aldılar.

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri