Bu 3 Adımı Takip Ederek Kolaylıkla İş Bulabilirsiniz

İş aramak, hayatımızın en stresli ve zorlu dönemlerinden biri. Ancak köklü bir şirketin CEO'su olan Gary Burnison'a göre bu dönemi hızlandırmanın ve kolaylaştırmanın basit bir yolu var.

Gary Burnison, Korn Ferry isimli köklü bir şirketin CEO'su. Aynı zamanda da bir yazar ve 2018'in ilk aylarında 'iş arama ve bulma' konularına değindiği bir kitap çıkarmış ve ona göre iş bulabilmenin ilk ve en önemli adımı 'spesifik olmak'. Eğer kişi kendi hedeflerini, başarabileceklerini belirlemez ve CV'sine de gerektiğinden fazla güvenirse, iş bulması zorlaşacaktır.

Burnison'a göre iş bulma sürecini üç adımla basitleştirmek mümkün;

Hedef belirlemek

Yapılması gereken ilk şey, sırasıyla önce yapmak istediğiniz işi ve sonrasında da bu işi nerede, hangi şirketlerde yapmak istediğinizi belirlemek. Bu sayede hedefe ulaşmak için harcanması gereken efor azalacak ve yol da kısalacaktır. Herhangi bir tanıdığa 'etrafında bana uygun iş var mı' demek yerine 'XX şirketinde ya da XX alanında iş arıyorum, beni kimle iletişime geçirebilirsin' demek daha net bir ifade olacaktır.

Kendini tanımak

İş ararken; kim olduğunuzu, neler yapabileceğinizi ve en güçlü yanlarınızı belirlemek bazı kriterler belirlemede ve tercih edeceğiniz iş alanını anlamada size yardımcı olacaktır.

Özgeçmişe fazla güvenmemek

Özgeçmiş her ne kadar ilk izlenim için fazla önemli gbi görünse de aslında bireyin kendini tanıması, tanıtması ve anlamış olması kadar önemli değil. Öyle ki Burnison'a göre özgeçmiş, sanıldığının aksine iş bulmada %10 etkili.

Her ne kadar söz konusu iş arama olduğunda özgüvenli kalabilmek ve istediğimiz işi bulabilmek çok kolay olmasa da belki ufak bazı tavsiyeler attığımız yanlış adımları bulmamızı sağlayacaktır. Sonrasında ise nihayetinde eğer gerçekten istediğiniz bir iş varsa, o işe sahip olacağınızdan şüpheniz olmasın.