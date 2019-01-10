Delikli Ekranlı Nokia 6.2'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Nokia'nın delikli ekranlı akıllı telefonu Nokia 6.2'nin özellikleri ve detayları ortaya çıktı.

Nokia'nın 2017 yılında piyasaya sürdüğü fiyat-performans canavarı olan akıllı telefonu Nokia 6 her ne kadar başarılı olsa da kalın kenarlı tasarımıyla dönemin teknolojisini geriden takip ediyordu. Akıllı telefonun tasarımını iyileştiren Nokia 2018 yılında karşımıza ince kenarlı ve çentikli bir tasarıma sahip Nokia 6.1 (2018) ile çıkmıştı.

Finlandiyalı sektör devi bu ay içerisinde tanıtacağı Nokia 6 serisinin yeni sürümü 6.2 (2019) ile teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek delikli ekrana sahip bir akıllı telefon ortaya koyacak. Samsung'un ortaya attığı Infinity-O ekran çözümüne oldukça benzeyen Nokia'nın 6.2 tasarımı, ekranın üst köşesinde bulunan küçük bir deliğe yerleştirilmiş kamera sensörüne sahip olacak.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 632 yonga setinden alacak olan Nokia 6.2 veya diğer adıyla Nokia 6 (2019), 4GB/6GB RAM seçeneklerine ve 64GB depolama kapasitesine sahip olacak. Cihazın arka tarafında bulunan 16MP çözünürlüğünde Zeiss lensli arka kamerasına, ön taraftaki ekranda küçük bir delik içerisinde konumlandırılmış bir selfie kamerası eşlik edecek. Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacak akıllı telefonun bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.