Doğru Teknikle İstediğimiz Her Şeyi Öğrenebiliriz

Yeni ve zor bir konuyu öğrenmeye çalışırken, beynimizin tüm enerjisiyle tembellik etmeye çalışması normaldir. Dünyanın en başarılı online eğitim kurslarından birisinin kurucusu olan bilim insanı Barbara Oakley'e göre doğru bir teknikle öğrenmek zorunda olduğunuz her şeyi öğrenmek mümkün.

Yaklaşık 200 ülkede kullanılan ve 2.3 milyon öğrencisi olan Learn How to Learn (Öğrenmeyi Öğren) platformunun kurucusu ve tepe ismi, mühendis profesör Barbara Oakley, Quartz ile öğrenme üzerine çok aydınlatıcı bir röportaj gerçekleştirdi. Kendisi insanın öğrenme tembelliğini yenmek için doğru tekniklerin uygulanması gerektiğini söylüyor, hatta bunun üzerinde bir de bilimsel bir kitap hazırlıyor.

Okulda başarılı olmak ya da iş yaşamınızdaki pratik kabiliyetlerinizi arttırmak gibi yetilerin hepsi doğru öğrenmekten geçiyor. Barbara Oakley, öğrenme üzerine verdiği röportajda bazı taktikler de sundu. Kendisi her şeyin öğrenilebileceğini savunan bir bilim insanı olarak dikkatleri çekiyor.

Oakley, “İnsanlar, çoğu zaman beyninin nasıl öğrendiğini bilmiyorlar. Beynin nasıl çalıştığını bilmek, kendinize öğrenme konusunda daha doğru yaklaşmanızı sağlayabilir. Daha hızlı öğrenen kişiye kıyasla, daha doğru ve bilgileri unutmayacak şekilde öğrenmeniz mümkün. Beyniniz, onu tanıdıkça daha verimli bir araç haline gelir” diyor.

Oakley bu konuda en yakın örnek olarak kendisini veriyor: “26 yaşıma kadar lisede öğrendiğim matematiği tekrarlama gereği hissetmedim. Bu süre zarfında hiç tekrar yapmadan mühendis ve bilim insanı oldum. Sonra matematik öğrenirken uyguladığım çok fazla pratik ve tekrar yöntemini dil öğrenirken de kullandım ve işe yaradı.”

980'lerde Francesco Cirillo tarafından geliştirilen Pomodoro tekniği:

Oakley'in erteleme alışkanlığı üzerinde değindiği konular daha da ilgi çekici. Kendisine göre bu kötü alışkanlıkla başa çıkmanın en iyi yöntemlerinden birisi 1980'lerde Francesco Cirillo tarafından geliştirilen Pomodoro tekniği. Bu tekniğe göre yapmanız gereken işe, çalışmanız gereken içeriğe 25 dakikalık bir zaman dilimi boyunca odaklanıyorsunuz. Eğer aklınıza farklı konular gelip dikkatiniz dağılırsa ısrarla odaklanmaya çalışıyorsunuz. Hemen başarıya ulaşıp 25 dakika boyunca çalışmak güç gelebilir, pes etmeden denemeye devam etmelisiniz. Sonunda kısa süreli periyotlarda etkili çalışma alışkanlığı geliştirmiş oluyorsunuz. Böylece erteleme yaparken boşa harcadığınız zamanın çok küçük bir dilimini verimli hale getiriyorsunuz.

Pomodorotekniğine göre 25 dakikalık çalışma periyorlarında ara vermek çok önemli. Bu molalar sırasında aslında beyniniz aldığınız bilgileri öğrenmeye devam ediyor.

Bir diğer önemli öğrenme silahı: Uyku

Oakley, uykunun öğrenme üzerindeki etkisini iki önemli başlık altında değerlendiriyor. Bunlardan birincisi; uyuduğumuzda beyin hücrelerimizin büzülerek, içerisine serebral sıvının birikmesi yoluyla gün boyu biriken toksinlerin yok edilmesi. Bir başka deyişle beyninizin biyolojik olarak dinlenmesi. Uzun süreli uykusuzluklarda bu toksinler birikerek tam anlamıyla zehirli bir beyne sahip olmanıza yol açıyorlar.

İkinci neden, uykunun ideal süresiyle ilgili. Yani eğer az uyur ve nörünlarınızı dinlendirmezseniz, beynin öğrenme yeteneğine balta vurmuş oluyorsunuz. Oakley, kısa süreli kestirmelerin de öğrenmeye yardımcı olabileceklerini söylüyor. İdeal uyku süresi ise kişilerin kendilerinin belirlemesi gereken bir konu. Uzmanlar 7 ila 8 saatlik uykuları ideal olarak açıklasalar da bazı insanlar istisnai olarak kısa süreli uykularda kendilerine dinlenmiş hissedebiliyorlar. Bu konuda önerilerin eşliğinde en uygun uyku süresini kendiniz tespit etmelisiniz.