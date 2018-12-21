Biyolojik Bir Virüs Sayesinde Bilgisayar Hızımız Artabilir

Yeni bir bellek teknolojisi üzerinde çalışan bilim insanları, RAM ile sabit disk arasındaki milisaniyelik gecikmeyi ortadan kaldıracak yeni bir üretim teknolojisi geliştirdiler.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi'nden bilim insanları, bir virüs yardımı ile bilgisayarların hızını artırabilecek yeni bir üretim yöntemi geliştirdiler. Fakat bu virüs tahmin ettiğinizin aksine bir yazılım değil, biyolojik bir virüs.

Bildiğiniz gibi günümüz bilgisayarları, Rastgele Erişim Belleği (RAM) ile sabit disk (SSD ya da HDD) arasındaki bilgi alışverişi gerçekleştirerek çalışmaktalar. Bu bilgi aktarımı ve depolanması sırasında milisaniye seviyesinde gecikmeler oluşmakta.

Milisaniyelik gecikmeler bir kez yaşandığında ciddi bir sorun teşkil etmese de sabit disk ile RAM arasında sürekli bir bilgi transferi yaşandığını düşünürsek bu küçük çaplı gecikmenin bilgisayarın ‘yavaş’ çalışması ile sonuçlandığını söyleyebiliriz.

ACS Applied Nano Materials dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bilim insanları, bu milisaniyelik gecikmeyi ortadan kaldırmak için amorf ve kristal arasında değişim gerçekleştiren özel bir faz değişim belleği geliştirdiler.

Bu faz değişim belleği, RAM kadar yüksek frekans hızları sunarken, sabit disk kadar yüksek depolama alanları sağlıyor. Sorun şu ki bu belleği oluşturmak için kullanılan gallium antimonide bileşiği, hem yeterli ısıya ulaşmıyor hem de çok fazla güç tüketiyordu.

Bilim insanları, faz değişimini mümkün kılmak için yeni geliştirilen belleğin ince tellerinde M13 bakteriyofajı kullandılar. Böylece ısı istenilen seviyeye ulaştı ve faz değişim belleğinin sınırları teorik olarak aşılmış oldu.

Peki bu tam olarak ne oluyor? Gelecekte üretilecek bilgisayarlarda mühendisler, RAM ile sabit disk arasındaki milisaniyelik gecikmeleri ortadan kaldırabilecekler. Böylece biyolojik bir virüs sayesinde daha hızlı bilgisayarlara kavuşmuş olacağız.