Samsung Galaxy S10 Plus'ın Çentikli Bir Prototipi Sızdı

Akıllı telefon piyasasının tüm beklentisi sıfır çentikli tam ekran bir Galaxy S10 üzerine yoğunlaşmışken sızdırılan çentikli Galaxy S10+ prototipi kısa süreli bir kafa karışıklığına neden oldu.

2019 yaklaştıkça Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 ile ilgili sızıntılar da artmaya başladı. Cihazın teknik çizimleri, konsept tasarımları derken kanlı canlı fotoğrafları da nihayet elimize ulaşmaya başladı. Ancak sızdırılan son fotoğraf, Galaxy S10 ile ilgili beklentilerinizi tam olarak karşılamayabilir.

Sızıntılara göre Galaxy S10+, çift ön kameraya sahip olacak. Aşağıdaki görselde de çift ön kameralı bir cihaz görüyoruz. Bu nedenle Galaxy S10+ olduğu ile ilgili bir şüphe yok. Şüphe uyandıran durum ise cihazın çift ön kamerasının ekranın sağ üst köşesinde bulunan bir çentiğe yerleştirilmiş olması.

Samsung, geçtiğimiz ayın başlarında düzenlenen SDC 2018’de yeni Infinity-O tasarımını tanıtmıştı ve Galaxy S10 ailesinin de bu tasarıma sahip olması bekleniyor. Dolayısı ile Galaxy S10’larda bir çentik söz konusu olmayacak. Öyleyse köşeden çentikli bu cihaz tam olarak ne anlam ifade ediyor.

Fotoğrafta görmüş olduğumuz cihaz muhtemelen üretim öncesi bir prototip. Samsung, Galaxy S10+’ta yer alacak tüm bileşenleri bir prototip cihaz üzerinde toplayıp hem yazılım optimizasyonları için hem de diğer düzeltmeler için test ediyor olabilir. Yani nihai Galaxy S10+ kesinlikle yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi görünmüyecek. Eğer bu konuda bir şüpheniz bulunuyorsa aşağıdaki görselden Galaxy S10+'ın ekran koruyucularına bakabilirsiniz.