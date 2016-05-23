'Bu Dünyaya Ait Olamaz' Diyeceğiniz 15 Devasa Şey

Dünyanın dört bir tarafından gelen devasa hayvanlar, eşyalar, ağaçlar ve daha fazlasını sizler için derledik.

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/16-things-that-are-so-big-they-seem-to-have-come-from-another-planet-612860/

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