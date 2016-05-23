'Bu Dünyaya Ait Olamaz' Diyeceğiniz 15 Devasa Şey

Boyutlarına bakınca Alice Harikalar Diyarı'ndan ya da devler ülkesinden kopup gelmiş gibi görünen fotoğrafları derledik. İşte olması gerektiğinden fazla büyük 15 şey:
15. Ortalama Çocuk Büyüklüğünde Trafik Lambası
14. Kazıcı
13. Golyat Kurbağası / Ekvator Ginesi
12. Çiçek Morticia / Franklin Hayvanat Bahçesi Boston
11. Sivrisinek / Çin'de Yakalandı
10. 'Allure of the Seas' cruise gemisi
9. Bridgestone'un damperli kamyon tekeri / Japonya
8. Yüzme Havuzu / Şili
7. 'Coco-de-mer' (Fıstık) / Seyşeller
6. Şarap Varili / Capetown
5. 'General Sherman' ağacı / ABD
4. 'Queen Mary 2' gemisinin çapa demiri
3. Güney Asyalı 'Mega Yarasa'
2. Bisiklet Park Alanı / Amsterdam