  • 'Bu Dünyaya Ait Olamaz' Diyeceğiniz 15 Devasa Şey

Bu Dünyaya Ait Olamaz Diyeceğiniz 15 Devasa Şey

1 dk okuma süresi
60
8
3
1
0
Dünyanın dört bir tarafından gelen devasa hayvanlar, eşyalar, ağaçlar ve daha fazlasını sizler için derledik.

Boyutlarına bakınca Alice Harikalar Diyarı'ndan ya da devler ülkesinden kopup gelmiş gibi görünen fotoğrafları derledik. İşte olması gerektiğinden fazla büyük 15 şey:

15. Ortalama Çocuk Büyüklüğünde Trafik Lambası

14. Kazıcı

13. Golyat Kurbağası / Ekvator Ginesi 

12. Çiçek Morticia / Franklin Hayvanat Bahçesi Boston
İLGİLİ HABER

Anlamanız İçin Bir Daha Bakmanızı Gerektiren 24 İlginç Fotoğraf

11. Sivrisinek / Çin'de Yakalandı

10. 'Allure of the Seas' cruise gemisi 

9. Bridgestone'un damperli kamyon tekeri / Japonya

8. Yüzme Havuzu / Şili 

7. 'Coco-de-mer' (Fıstık) / Seyşeller
İLGİLİ HABER

Denize Dökülen Plastiklere Karşı Farkındalık Yaratmak İsteyen Sanatçıya Ait Fotoğraflar

6. Şarap Varili / Capetown

5. 'General Sherman' ağacı / ABD

4. 'Queen Mary 2' gemisinin çapa demiri

3. Güney Asyalı 'Mega Yarasa'

2. Bisiklet Park Alanı / Amsterdam

1. Bal Petekleri / Nepal

()

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/16-things-that-are-so-big-they-seem-to-have-come-from-another-planet-612860/
Etiketler: boyat kurbağası, coco de mer, general sherman ağacı
60
8
3
1
0
Emoji İle Tepki Ver
60
8
3
1
0