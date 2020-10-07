Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre bu geceden itibaren (8 Ekim) benzine 16 kuruş, motorine ise 23 kuruş zam geliyor.

Geçtiğimiz gün benzinin litre fiyatına 15 kuruşluk zam geldiğini duyurmuştuk. Son dönemlerde sürekli dalgalanma yaşayan akaryakıt fiyatları, bu geceyle birlikte yeniden zamlanıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

AA muhabirinin EPGİS’ten aldığı bilgiye göre bu geceyle birlikte benzinin Ankara’da ortalama fiyatı 6,75 TL’den 6,91 TL’ye yükselecek. İstanbul’da benzinin fiyatı 6,70 TL’den 6,86 TL’ye çıkacakken İzmir’de ise 6,77 TL’den 6,93 TL’ye benzin alabileceğiz.

Motorin fiyatlarına 23 kuruş zam

Öte yandan zam alan tek akaryakıt benzin olmadı. Bu geceden itibaren Ankara’da ortalama 5,96 TL’den satılan motorin fiyatı 6,19 TL olacak. Motorinin fiyatı İstanbul’da 5,91 TL’den 6,14’e çıkacakken, İzmir’de ise 5,99 TL’den 6,22 TL’leri görecek.

Benzin ve motorine gelen zammın tüm Türkiye’de yeni fiyattan satılmaya başlayacağını söyleyelim. EPGİS’in yaşanacak zamlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 16, Motorinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Dünya geneline baktığımızda petrolün varil fiyatlarında sürekli dalgalanma görüyoruz. Daha çok düşüş eğiliminde olan varil fiyatları, ülkemizde dönem dönem düşüş yaşasa da zam almaya devam ediyor. Eğer aracınıza akaryakıt almayı düşünüyorsanız, 8 Ekim’e girmeden deponuzu doldurmayı tercih edebilirsiniz.