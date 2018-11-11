  • Görenlerin Photoshop Sandığı, Birbirinden Gerçek 12 Görsel

Görenlerin Photoshop Sandığı, Birbirinden Gerçek 12 Görsel

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Bu görüntülere inanmak epey güç istiyor ama gerçek.

Hiçbir grafik programı kullanılmamış bu görüntüler sizce nasıl oluyor?

Aşağıdaki fotoğraf Niko Photographisme 'nin Komşu Robotlar adını verdiği filmden bir sahne.

Bu serideki fotoğraflara daha yakından bakmak isteyebilirsiniz.

Gerçek bir androide ait olması mümkün mü? 

Evet fotoğraflar kesinlikle oynanmış ama bilgisayarda değil.

Burada daha iyi anlayabiliyorsunuz değil mi?

Gerçekten de sanat eseri gibi duruyor.
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Sanatçı, bu gerçek dışı uzuvları hazırlamış olsa gerek.

Niko'nun bunu yapmasının bir sebebi var aslında.

Bizler hayatlarımızın hemen hemen her alanında farklı maskeler takıyoruz. Evde, okulda, iş yerinde başka bir insanmış gibi davranıyoruz.
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Niko işte bu eksik parçaların yerine mekanik parçalar koymayı seçmiş.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/galeri-photoshop-olmadan-yarattigi-goruntuler-interneti-salladi-41008183
Etiketler: photoshop, sanat
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