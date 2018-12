A101'de Satışa Sunulacak Uygun Fiyatlı 8 Teknolojik Ürün

Kaliteli teknolojik ürünleri uygun fiyata tüketicilerle buluşturmaya devam eden A101, 20 Aralık Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünleri açıkladı.

Türkiye’nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olan A101, 20 Aralık’ta tüketicilerin beğenisine sunacağı aktüel ürünleri paylaştı. Pek çok teknoloji ürünü ile hem masaüstü hem de mobil oyuncuları memnun edecek olan A101’in 20 Aralık Perşembe günü satışa sunacağı en dikkat çekici ürün ise Lenovo Tab7 Essential tablet olacak.

Lenovo Tab7 Essential, 7 inç boyutunda IPS LCD bir ekrana sahip. 8 çekirdekli 1.3GHz işlemciye sahip olan cihaz, 1GB RAM kapasitesine sahip. 3.450 mAh bataryası ile yeterli bir şarj ömrü sunan cihaz, hem önde hem de arkada bir kameraya sahip. Bu işlevsel tabletin satış fiyatı ise 399 TL olarak belirlendi.

A101, 20 Aralık aktüel ürünleri ile oyuncuları da boş geçmiyor. Bu Perşembe günü A101 mağazalarını ziyaret ederek Piranha marka oyuncu kulaklığına 35,95 TL’ye, yine Piranha marka oyuncu klavyesine 29,95 TL’ye, Piranha marka oyuncu faresine ise 29,95 TL’ye sahip olabilirsiniz. Böylece yaklaşık 100 TL’ye oyuncu ekipmanlarınızı toplamış oluyorsunuz.

A101 ayrıca bellek sıkıntısı çekenleri de unutmamış durumda. 16GB kapasiteli ve çift girişli Hi Level smart USB Bellek 22,95 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken, 32GB kapasiteli yine çift girişli Hi Level USB bellek de 27,95 TL’ye satışa sunulacak. Ayrıca 16GB kapasiteli Hi Level MicroSD karta 17,95 TL’ye; 32GB kapasiteli Hi Level MicroSD karta 27,95 TL’ye sahip olabilirsiniz.