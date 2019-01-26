PlanetSide Arena'nın Çıkış Tarihi Mart Ayına Ertelendi

PlanetSide Arena oyununun daha önce 29 Ocak tarihinde piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Oyunun geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlenen Daybreak Game Company, Steam sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla oyunun çıkış tarihinin 26 Mart 2019'a ertelendiğini duyurdu.

PlanetSide Arena'yı bekleyenleri üzen açıklamada 29 Ocak tarihinde oyunun tam sürümü yerine kapalı bir beta sürümü yayınlanacağı belirtildi. Daybreak Games, oyunun hak ettiği seviyeye çıkabilmesi için önemli özellik geliştirmeleri ve sistem iyileştirmeleri yapılacağını açıkladı.

İyileştirmeler yapmak için daha fazla oyuncu testine ihtiyaç duyduklarını açıklayan Daybreak Games, daha fazla geri bildirim alabilmek için beta sürümünü yayınlayacaklarını ve 26 Mart tarihinde PlanetSide Arena'yı piyasaya süreceklerini belirtti. Oyunun beta sürümüne, ön sipariş veren herkes katılabilecek.

Eğer ön sipariş vermeden oyunu denemek istiyorsanız, buraya tıklayarak e-posta adresiniz ile beta programına kayıt olabilirsiniz. Yapılan açıklamaya göre ön siparişte bulunanlar ayrıca 20 Şubat 2019'da başlayacak Kurucular Sezonu'na katılma hakkı kazanacak.

Yayın tarihinin ertelenmesi hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi: "Bu karar için son tarihe kadar bekledik. Oyunda kesinlikle olmasını istediğimiz özelliklerin eklenmesi, motor performansının tam olarak optimize edilmesi ve sunucu altyapılarının iyileştirilmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. PlanetSide Arena'yı bekleyenler, kesinlikle hak ettikleri kalitede bir oyuna kavuşacaklar."

PlanetSide Arena oyunu için ön siparişte bulunmak isterseniz, buraya tıklayarak 8 hafta sonra yayınlanacak oyunun Steam sayfasına erişebilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak PlanetSide Arena'nın YouTube kanalına gidebilir, oyun hakkındaki tüm gelişmeleri buradan da takip edebilirsiniz.