Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Hepsiburada ve Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte oyuncu monitöründen araç içi kameraya, kulaklıktan dikey süpürgeye kadar pek çok ürün yer alıyor.

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360 derecelik emiş başlığı sayesinde her bölgedeki kir ve tozları kolaylıkla temizleyebilen Philips XC7040/01 SpeedPro Max Kablosuz Dikey Süpürge, haftanın en çok satan ürünleri arasında yer alıyor.

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Oyun ve çoklu görev performansında oldukça iyi bir denge sunan AMD Ryzen 5 5600X, işlemciler içerisinde en çok tercih edilen ürün olarak karşımıza çıkıyor.

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8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili hafızası bulunan Samsung Galaxy Tab A9 Tablet, 3D ses kalitesine sahip. Ayrıca 1 TB'a kadar depolama alanını yükseltebilirsiniz.

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Son zamanların oldukça popüler monitörleri arasında yer alan Samsung Odyssey G3 Oyuncu Monitörü, 27'' ekran boyutu ve 165 Hz ekran yenileme hızı ile listemizde yerini alıyor.

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2.4 GHz kablosuz bağlantı özelliği sayesinde neredeyse hiç gecikme olmadan kullanabileceğiniz Logitech G F710 Kablosuz Gamepad, çift titreşimli bildirim moturu ile keyifli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak.

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1944p çözünürlükteki görüntü kalitesi ile en çok tercih edilen ürün olan 170mai A500s Pro Araç İçi Kamera, hem gece hem de gündüz sorunsuz bir şekilde kayıt yapabiliyor.

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Isınan dizüstü bilgisayarlarınızı bir nebze olsun serinletip daha verimli kullanmanıza yardımcı olarak Frisby Fnc-5230st 4 Fanlı Soğutucu, bu hafta birçok kişi tarafından tercih edilmiş.

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Ses kalitesi, aktif gürültü engelleme ve mikrofon performansı ile ön plana çıkan Anker Soundcore Liberty 4 NC TWS Bluetooth Kulaklık, haftanın en çok satın alınan ürünleri arasında bulunuyor.

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Dayanıklılığı ve taşınabilir yapısı ile kullananlar tarafından çok sayıda olumlu yorum alan JBL Go 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, fiyat performans olarak oldukça başarılı bir ürün.

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Yüksek aktarım hızı ve sessiz çalışma özelliği ile karşımıza çıkan Toshiba 1TB Harici Harddisk, en çok tercih edilen harddisk olarak listemizde yer alıyor.

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