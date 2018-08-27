9 günlük Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık, bayram tatilinin de etkisiyle gündem biraz durağan diyebiliriz. Google'da genel olarak çok fazla aranan kelime ve tabirler bir kenara, ülke genelinde olup bitenlerle de aramaların yoğunluğu değişebiliyor.
Biz de bu gündem içerisinde Türkiye genelinde son 1 haftada Google'da yapılan aramaları sizler için derledik. Arama sıralaması 20 - 27 Ağustos 2018 tarihleri arasını kapsamaktadır ve Facebook, Twitter gibi genel geçer aramaları içermemektedir.
Türkiye Genelinde Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama (20 - 27 Ağustos)
1. Kurban Bayramı
2. Deniz Bezek
3. Darülbedayi
4. TOKİ başvuru
5. Süheyl Uygur, Behzat Uygur
6. Malazgirt Zaferi
7. Ahmet Çakar
8. Cumartesi Anneleri
9. Sezgin Baran Korkmaz
10. Konya’da yangın
11. Ayça Erturan
12. Tarık Tarcan
13. Kavurma nasıl yapılır
14. Turgut Uyar
15. Kenan Doğulu
16. Francis Ford Coppola
17. Büyük Taarruz
18. Tuvana Türkay
19. Vertigo, Mehmet Ali Erbil
20. Cem Adrian, Didem Soydan
21. İnanılmaz Aile 2
22. Pelin Öztekin
23. Vincent Cassel, Tina Kunakey
24. ÖSYM tercih sonuçları
25. John McCain
26. Şükran Ovalı
27. Kurban nasıl kesilir
28. Venezuela
29. Cem Yılmaz
30. Güngör Uras