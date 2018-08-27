Google'ın bir arama motoru olmasının yanı sıra bir araştırma anketi vazifesi gördüğünü söylemek, sanırım yanlış olmaz. Türkiye'nin bir nevi nabzını tutan Google aramalarında bu hafta neler aratıldı?

9 günlük Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık, bayram tatilinin de etkisiyle gündem biraz durağan diyebiliriz. Google'da genel olarak çok fazla aranan kelime ve tabirler bir kenara, ülke genelinde olup bitenlerle de aramaların yoğunluğu değişebiliyor.

Biz de bu gündem içerisinde Türkiye genelinde son 1 haftada Google'da yapılan aramaları sizler için derledik. Arama sıralaması 20 - 27 Ağustos 2018 tarihleri arasını kapsamaktadır ve Facebook, Twitter gibi genel geçer aramaları içermemektedir.

Türkiye Genelinde Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama (20 - 27 Ağustos)

1. Kurban Bayramı

2. Deniz Bezek

3. Darülbedayi

4. TOKİ başvuru

5. Süheyl Uygur, Behzat Uygur

6. Malazgirt Zaferi

7. Ahmet Çakar

8. Cumartesi Anneleri

9. Sezgin Baran Korkmaz

10. Konya’da yangın

11. Ayça Erturan

12. Tarık Tarcan

13. Kavurma nasıl yapılır

14. Turgut Uyar

15. Kenan Doğulu

16. Francis Ford Coppola

17. Büyük Taarruz

18. Tuvana Türkay

19. Vertigo, Mehmet Ali Erbil

20. Cem Adrian, Didem Soydan

21. İnanılmaz Aile 2

22. Pelin Öztekin

23. Vincent Cassel, Tina Kunakey

24. ÖSYM tercih sonuçları

25. John McCain

26. Şükran Ovalı

27. Kurban nasıl kesilir

28. Venezuela

29. Cem Yılmaz

30. Güngör Uras