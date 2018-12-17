46P/Wirtanen Kuyruklu Yıldızı Dünya'nın Yakınından Geçecek

Sıra dışı bir kuyruklu yıldız olan 46P/Wirtanen, bu hafta sonu gezegenimizin gökyüzü manzarasının bir parçası olacak. Son 70 yılın en yakın mesafesinden geçecek kuyruklu yıldızı olan bu gök cismini görmek için teleskop gerekmeyecek.

Kuyruklu yıldızı keşfeden astronom Carl Wirtanen’in adını alan 46P/Wirtanen kuyruklu yıldızı, yaklaşık olarak 1 km çapa sahip ve Güneş’in etrafındaki bir turunu 5.4 yılda tamamlıyor. Oldukça hızlı olan bu gök cismi, kısa periyotlu kuyruklu yıldızlar arasında yer alıyor. (Bir kuyruklu yıldızın uzun periyotlu kabul edilmesi için bir turunun 200 yılı aşması gerekiyor.) Hiperaktif olarak tanımlanan 46P/Wirtanen kuyruklu yıldızı, kendi boyutundaki diğer gök cisimlerinden daha fazla parçacık yayıyor. Bu da onu daha parlak bir hale getiriyor.

Geçen ay, Dünya'ya sadece iki ışık dakikası mesafeden geçen kuyruklu yıldız, gökteki en parlak kuyruklu yıldız olmuştu. Aşağıdaki fotoğrafın merkezinde yer alan parlak cisim, 46P/Wirtanen kuyruklu yıldızının kendisi.

Dünya’ya daha da yaklaşan kuyruklu yıldızı, uygun koşullar altında çıplak gözle görmek mümkün. Birkaç hafta boyunca gökyüzünde kalacak olan kuyruklu yıldızı gözlemlemek için şartlar da gayet uygun gözüküyor.

NASA, kuyruklu yıldızın gözlemlenmesi için bir kampanya başlatırken Maryland Üniversitesi hem profesyonel hem de amatör astronomları bu cismi izlemeye davet ediyor. NASA’nın çeşitli rasathaneleri de bu etkinliklere katılacak. Bilim insanlarının amacı, gök cismini inceleyerek daha detaylı veriler elde etmek.