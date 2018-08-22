Bu Hafta Torrent Sayfalarında En Çok İndirilen 10 Film

Torrent sayfaları, bu hafta da pek çok korsan filme ev sahipliği yaptı. İşte, bu hafta en çok indirilen 10 korsan filmi

Hollywood'un başına bela olan torrent siteleri, DVD'ye çıkan filmleri kullanıcılarına korsan yollarla sunmaya devam ediyor. Şirketleri milyarlarca dolar zarara uğratan bu sitelerden film indirmek her ne kadar suç teşkil etse de bu haftanın en çok izlenen filmlerini belirleme açısından da güzel bir liste karşımıza çıkarıyor. Bu sebeple, bugün sizlere bu hafta torrent sitelerinde en çok indirilen 10 filmi listeledik. Bu filmleri yasal yollarla satın alabilir ve bu şekilde izleyebilirsiniz.

10. Sanju

Sanju, gerçek bir hikayeye dayanan bir film ancak hiç öyle görünmüyor. Sinematik efsanelerden oluşan bir aileden gelen, ancak kendini meşhur eden aktör Sanjay Dutt'un kariyerini takip eden Bollywood biyografisi.

9. Kaçış Planı 2: Hades

Kaçış Planı 2’de, Ray Breslin’in arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatılıyor. İlk filmi izleyip Schwarzenegger ile Stallone’yi tekrar izlemek isteyenler ise bu filmde biraz üzülebilir. Çünkü filmde Arnold Schwarzenegger yok.

8. Rampage

Jumanji, Rampage’in yanında çok basit kalıyor. Bu filmde Dwayne Johnson ve albino bir goril, Chicago’yu isyankâr hayvanlardan kurtarmaya çalışıyor.

7. Tag​

Bu film, 5 yakın arkadaşın 30 yıldır sürdürdükleri oyunu konu alıyor. Oyuncu kadrosundaysa kendisini Yenilmezler filmlerinden tanıdığımız Jeremy Renner var.

6. Jurassic World: Yıkılmış Krallık

Jurassic World tema parkının kapatılmasından 3 yıl sonra, dinozorlar parkın bulunduğu adada serbestçe gezebilmektedir. Ancak adadaki volkanın tekrar aktifleşmesiyle dinozorların hayatı da tehlikeye girer.

5. Skyscraper​

Listemizde yine bir Dwayne Johnson filmi var. Emekliye ayrılmış bir FBI ajanını canlandıran Rock, artık dünyanın en yüksek binası olan “The Pearl”de güvenlik danışmanlığı yapmaktadır.

4. Adrift

Listemizde yine gerçek bir hikaye var. Bu film, tanışmalarından sonra birbirlerine aşık olan iki kişinin macerasını anlatıyor.

3. Upgrade

Avusturya yapımı olan bu bilim kurgu, aksiyon filminde gelecekte geçerken bir teknofobken bir cyborga dönüşen biriyle alakalı.

2. Avengers: Infinity War

2 milyar doları aşıp dünyanın en çok hasılat yapan 4. filmi olan Sonsuzluk Savaşı’nı sanıyoruz anlatmaya gerek yok.

1. Deadpool 2

İlk Deadpool filmini sevdiyseniz bunu da seveceğinize eminiz. Çünkü ilkinde ne varsa bu filmde her şey iki katı.