Her hafta yayınladığımız ve haftanın özeti olan fragmanlara yer verdiğimiz haberimizde bu hafta Aquaman'dan Fantastik Canavarlar'a kadar 10 fragmanı sizler için derledik.

Sinema sektörünün gelişim hızı gün geçtikçe katlanarak artıyor. Sinemanın gündemini takip edebilmek için veya hangi filmi izleyeceğimizi seçmek için tercih edebileceğimiz en iyi ve en kısa yol ise fragmanları izlemek. Bunlar doğrultusunda bu haberimizde bu hafta içerisinde yayınlanmış 10 fragmanı sizler için derledik.

1. Aquaman

DC Evreni'ne ait olan Aquaman; Atlantis sualtı krallığının mirasçısı olduğunu öğrenen Arthur Curry'nin kendi halkının başına geçip, Dünya halkı için bir kahraman olma hikayesini anlatıyor. 28 Aralık 2018'de vizyona girecek Aquaman, DC fanları tarafından oldukça büyük bir merakla bekleniyor.

2. Captive State

Yakın bir gelecekte Dünya'mızın uzaylılar tarafından işgal edilmesinin ardından gelişen olayları konu alan Captive State 28 Mart 2019'da sinemalarda.

3. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları

Bu video, Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları'nın fragmanı değil ancak filmden kesinlikle görmeniz gereken, Harry Potter ile Fantastik Canavarlar'ın bağı hakkında ipucu veren, birkaç kesiti içermekte. "Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?"ın devam filmi Grindelwald'ın Suçları çok yakın bir tarihte, 15 Kasım 2018'de vizyona girecek.

4. Missing Link

İnsanlığın ilk bireylerinden, 2.5 metre boyunda ve 286 kilogram ağırlığında ve tamamen tüylerle kaplı bir vücuta sahip olan Bay Link'in komikliği, cana yakınlığı ve tatlılığı filmde bizleri karşılıyor. Bu yapımın vizyon tarihi ise 10 Kasım 2018, yani bugün.

5. Ölümcül Makineler

Yaşamı yok eden bir felaketin ardından gelişen yeni sistemde ortaya çıkan ve tekerlekli şehirler olarak adlandırılan Ölümcül Makineler sebebiyle, hayat alt kesimler için oldukça zorlaşır. Oldukça aksiyon dolu olacak Ölümcül Makineler, 6 Aralık 2018'de sinemalarda.

6. Mowgli: Orman Çocuğu

Yepyeni bir orman konulu film Netflix'den geliyor. Yönetmen koltuğunda Andy Serkis'in oturduğu Mowgli: Orman Çocuğu 7 Aralık'ta yayınlanacak. Film hakkında daha detaylı bilgi isterseniz aşağıda bulunan haberimize göz atabilirsiniz.

7. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde

Örümcek evreninde dünyanın kahramanı olmaya çalışan Brooklyn, New York'lu genç adam Miles Morales'in hayatını kendine konu edinen film, 13 Aralık 2018 tarihinde vizyona girecek.

8. The Ballad of Buster Scruggs

Vahşi Batı temasını benimseyen film, birbirinden farklı 6 öyküyü ele alıyor. Netflix'in yeni uygulaması gereği ilk olarak 8 Kasım 2018'de Los Angeles, New York, San Francisco ve Londra'daki sinema salonlarında izleyicileriyle buluşacak film, bir hafta sonra 16 Kasım 2018'de Netflix'in online platformunda Netflix üyelerinin erişimine sunulacak.

9. Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2

Eğer Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filmini beğendiyseniz, ki oldukça başarılı bir film idi, devam filmine daha çok bayılacaksınız. Ne yazık ki filmin sinemalara giriş yapması 7 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek.

10. UglyDolls

Uglyville kasabasında yaşayan Moxy ve onun eğlenceli UglyDoll arkadaşlarını konu alan film animasyon severlerin ilgi odağı olacak gibi gözüküyor. 10 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek olan UglyDolls'un yönetmen koltuğunda Kelly Asbury oturuyor.

Sürekli çıkan yeni fragmanları takip etmek, sürekli duyurulan yeni yapımlar sebebiyle artık çok zor. Biz de sizler için bu yazımızda bu hafta yayınlanan ve dikkatimizi en çok çeken 10 fragmanı derledik.