Bu hafta da birbirinden ilginç fragmanlar ile karşınızdayız. Warner Bros'un beklenen filmi Dedektif Pikachu'dan, DC hayranlarını memnun edecek Shazam'ın ikinci fragmanına kadar bu hafta yayınlanan tüm fragmanları sizler ile paylaşacağımız listemizde 10 yeni fragman bulunuyor.

Yılbaşı etkisinin geçmesiyle birlikte yayınlanan fragman sayısı da artmaya başladı. Bu hafta sizlerle daha zengin bir liste paylaşacağız. Pokemon severleri ve DC hayranlarını memnun edecek fragmanların da bulunduğu listemizde iki yeni Netflix filmi de yer alıyor. Gelin birlikte bu haftanın fragmanlarına göz atalım.

1. Darkness Visible

Hindistan'da geçen Darkness Visible, gerilim türünde bir film. Londra'da büyüyen Ronnie'nin Hindistan'a gittiğinde karşılaştığı annesinin ölümüne sebep olan gizemli olaylara değinilen film, 8 Şubat'ta vizyona girecek.

2. Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile

Çok uzun bir ismi sahip olan Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile, bir Zac Efron filmi. Amerika'nın ilk seri katili Ted Bundy'nin suçlarını anlatan film, yıllardır onun hakkındaki gerçeğe inanmayı reddeden kız arkadaşı Elizabeth Kloepfer'in bakış açısından yazılmış bir senaryoya sahip. Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile, bu akşam gösterime giriyor.

3. Godzilla: King of the Monsters

Godzilla hakkında yayınlanan video, aslında tam olarak bir fragman değil, televizyonlar için oluşturulmuş kısa bir tanıtım. Yine de Godzilla hayranlarını heyecanlandıran tanıtım, Godzilla: King of the Monsters hakkında bazı bilinmeyenleri ortaya çıkarıyor. Film, 31 Mayıs tarihinde vizyona girecek.

4. High Flying Bird

Listemizdeki Netflix filmlerinden biri olan High Flying Bird, bir basketbol filmi. Steven Soderbergh'ün yönetmenliğini üstlendiği, Tarell Alvin McCraney tarafından senaryosu oluşturulan film, basketbol oyunu ve ardında yaşananları anlatıyor. Basketbolla ilgili olanların sevebileceği bir film olan High Flying Bird, 8 Şubat'ta Netflix'de yayınlanacak.

5. Nancy Drew and the Hidden Staircase

Filmin adından dolayı yeni bir Narnia ya da Harry Potter filmi bekliyor olabilirsiniz fakat ne yazık ki ikisi de değil. Hedef kitlesi gençler olan bu film, suç ve gizem ögelerini içinde barındırıyor. Nancy Drew and the Hidden Staircase, 15 Mart tarihinde vizyona girecek.

6. Paris Is Us

Ölüm ile burun buruna gelen genç bir kadının, olaylardan sonra gerçeği ve hayalleri karışması sonucunda yaşadıklarının anlatıldığı drama türündeki film, protestolarla gündeme gelen Paris'te geçiyor. Paris Is Us, 22 Mart tarihinde Netflix'de yayınlanacak.

7. Pokémon Dedektif Pikachu

Yayınlanan ilk fragmanıyla oldukça büyük bir beklenti oluşturan Dedektif Pikachu filminin bu hafta 2. fragmanı yayınlandı. Pokémon isimli animeyle hayatımıza giren Pikachu'nun başrolde olduğu film, 10 Mayıs tarihinde vizyona girecek.

8. Shazam!

DC Comics evreninin, yepyeni bir kahramanı tanıtan yeni bir süper kahraman filmi olan Shazam'ın bu hafta 2. fragmanı yayınlandı. Deadpool gibi eğlenceli bir yapım olacağı düşünülen Shazam, 5 Nisan tarihinde vizyona girecek.

9. The Beach Bum

McConaughey filmlerinin en yenisi The Beach Bum, komedi türünde bir film. Snoop Dogg'un da yer aldığı The Beach Bum, 29 Mart tarihinde vizyona girecek.

10. The Lego Movie 2: The Second Part

Yeni Lego filmi için kısa da olsa nihayet bir fragman yayınlandı. İlk film ile beğeni toplayan Warner Bros yapımında eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Mike Mitchell ve Trisha Gum tarafından yönetilen The Lego Movie 2: The Second Part, 8 Şubat tarihinde vizyona girecek.

Bu haftanın yeni fragmanlarını sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde yayınlanan fragman sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan fragmanları izlemediyseniz aşağıdaki haberimizden o fragmanları da izleyebilirsiniz. Filmler ve fragmanlar hakkındaki paylaşımlara önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.