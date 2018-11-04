Her hafta yayınlanan en yeni fragmanlara yer verdiğimiz listemizde, bu hafta ilginizi çekebilecek 5 yeni film fragmanı var.

Gelecek en yeni filmlerin habercisi olan fragmanları, özellikle de uzun zamandır beklediğimiz filmlere aitse hepimiz merakla izliyoruz. Her ne kadar fragmanlar zaman zaman yanıltıcı olabiliyorsa da bir filmi izleme kararı almadan önce ilk baktıklarımız da yine fragmanlar oluyor. Sinema gündemini takip edebilmek için de en iyi yol fragman izlemek çünkü o kadar çok yeni film geliyor ki takip etmek artık gerçekten oldukça zor. Biz de tüm bunları düşünerek sizin için bu hafta yayınlanan fragmanlardan oluşan bir liste hazırladık.

The Wandering Earth

Güneş'in yok olduğu, çok da uzak olmayan bir gelecekte geçen yapımda, gezegeni donarak ölen insanların kendlerine yeni bir yuva arayışlarını izleyeceğiz. Çin yapımı bir 'uzay filmi' izlemek isterseniz, Şubat ayını beklemeniz gerekecek.

The House That Jack Built

Sinemanın aynı anda hem en çok sevilen hem de en çok taşa tutulan yönetmenlerinden Lars von Trier'in yönetmenliğini üstlendiği film, bir seri katilin 10 sene boyunca işlediği cinayetleri konu ediniyor.

Between Worlds

Ölülerin ve yaşayanların bolca bir araya geldiği ve ruhların bedenden bedene gezdiği filmleri seviyorsanız, başrolde Nicolas Cage'in yer aldığı Between Worlds keyif alacağınız bir yapım olabilir.

The Quake

Oslo'da meydana gelmes beklenen depremi ve sonrasında yaşanan gerilim dolu günleri konu alan yapım, soğuk atmosferli yapımlardan hoşlananlar için iyi bir seçenek olacaktır.

Spies in Disguise

Ice Age serisiyle büyük beğeni toplayan Blue Sky Studios’un yeni animasyon filmi, küçük bir çocuk ile bir gizli ajanın dünyayı kurtarma hikayesini anlatacak. Oldukça iddialı görünen film, 2019'da animasyon severlerin hoşlanacağı türde bir yapım.