Bu Hafta Yayınlanan ve İzlemeniz Gereken 5 Yeni Fragman

Bu senenin sinema açısından zengin geçeceği oldukça belli. Haberimizde yakın zamanda çıkacak olan 5 yapımı ve onların fragmanını bulacaksınız.

2019 yılı sinema açısından kalabalık olacağı, geçtiğimiz haftalarda yaptığımız haberlerle de anlaşılabiliyor. Ancak birçok yapımcı, filmlerinin fragmanlarını daha önce veya daha sonra yayınlamayı seçtiği için bu haftaki listemiz, geçen haftalardakine göre biraz daha sönük. Yine de gelin bu hafta yayınlanan ve izlemeniz gereken 5 yapıma birlikte bakalım.

Rocketman

Eğer incelemelerde çok ortalama puanlar alan bir Queen filmi gişe hasılatında rekorlar elde edebiliyorsa, Elton John'un hayatını müzikle ve kareografiyle anlatan bir komik görünümlü filmden de benzer bir sonuç beklemek yanlış olmaz. Rocketman, 31 Mayıs'ta sinemalara geliyor.

Angry Birds 2

Bir zamanların en çok sevilen oyunlarından beyaz perdeye uyarlanan Angry Birds'ün devamı niteliğindeki bu film, herkesin de tahmin edebileceği üzere uçamayan kuşlar ve yeşil domuzların maceralarını konu ediniyor. Film, 16 Ağustos'ta vizyona girecek.

Leaving Neverland

Belgesel türündeki bu yapımda, Michael Jackson'ın onları çocukken taciz ettiğini iddia eden iki adama mikrofon tutuluyor. Belgesel, Jackson mülkü tarafından engel almış olsa da ilk ön incelemeler belgeselin başarılı olduğu yönünde. İki bölümden oluşacak olan yapım, 3 ve 4 Mart tarihlerinde HBO'da yayınlanacak.

The Souvenir

Sundance Film Festivali'nde bu yıl "dramatik dünya sineması" ödülünü alan The Souvenir'ın fragmanında, bu ödülü neden kazandığını anlayabiliyoruz: Sessiz, klasik ve harika görünen film, 80'li yılların başındaki genç bir film okulu öğrencisinin karmaşık ve güvenilmez bir adama aşık olmasını işliyor.

Combat Obscura

Afganistan'a göreve gönderilmiş Amerikan deniz piyadelerinin çektiği gerçek görüntüler kullanılarak hazırlanmış olan bu belgesel, savaşın korkutucu ve dağınık yönünü ortaya koyuyor.