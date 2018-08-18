Her hafta yayınlanan yeni film fragmanlarını sizin için derlediğimiz listemizde bu hafta oldukça başarılı görünen 7 yeni film var.

Her hafta merakla beklenen bir çok filmin yeni fragmanları yayınlanıyor ve fragmanlar aslında çok önemli çünkü özellikle bir filmi izlemeden önce ön fikir için mutlaka fragmanlara göz atıyoruz. Ancak yayınlanan fragman sayısı o kadar fazla ki vizyona girecek tüm filmleri takip etmek o kadar da kolay olmuyor. Biz de bu yüzden her hafta en yeni fragmanları sizin için derliyoruz ve bu hafta listemizde 7 yeni fragman var.

An Evening With Beverly Luff Linn

Sürreal bir komedi filmi olan An Evening With Beverly Luff Linn, kötü bir evlilik yaşayan kadının, geçmişten gelen gizemli bir adam sayesinde hayatının bir anda enteresan bir hal almasını anlatıyor.

Arizona

Kara komedi izlemeyi seviyorsanız ilginizi çekecek bir yapım olan Arizona, bekar bir anne olan Cassie'nin iş ve eşle hayatının aynı anda girdiği zorlu dönemi anlatıyor.

Green Book

Gerçek bir hikayeden uyarlanan yapım, 1960'lı yıllarda tüm Amerika'yı dolaşan bir piyanistin hikayesini anlatıyor.

Ralph Breaks the Internet

Wreck-It Ralph isimli Disney yapımı animasyonun devam filmi olan Ralph Breaks the Internet, Kasım ayında vizyona girecek.

The Happytime Murders

İnsanlarla kuklaların bir arada yaşadığı ancak kuklaların ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğü bir dünyada geçen The Happytime Murders, ilgi çekici senaryosuyla oldukça başarılı bir film.

What Men Want

2000 yapımı 'What Woman Want' filminin erkeklerin gözünden uyarlaması olan yapım, 2019'da vizyona girecek.

Widows

Eşlerini kaybetmiş ve sırtlarındaki yük de artmış bir grup kadının hikayesini anlatan Widows, Kasım ayında vizyona girecek.