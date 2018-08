Her hafta yayınlanan yeni film fragmanlarını sizin için derlediğimiz listemizde bu hafta 7 yeni film var.

Film fragmanları, sinema takipçileri tarafından büyük bir merakla beklenir çünkü gelecek filmin adeta kısa bir ön izlemesi gibidir. En heyecanlı ve en merak uyandıran sahnelerin bir araya geldiği fragmanlar, zaman zaman yanıltıcı olsa da genelde bir filmden keyif alıp almayacağımızın habercisidir. Hal böyle olunca da vizyona girecek filmleri takip etmenin en iyi yolu fragmanlar oluyor. Biz de her hafta yayınlanan yeni fragmanları takip etmenizi kolaylaştırmak için derliyoruz. Bu hafta 7 yeni film fragmanımız var, şimdiden iyi seyirler.

Goosebumps 2: Haunted Halloween

Komedi-macera türünde filmler izlemeyi seviyorsanız, ürkütücü cadılar bayramı konseptiyle ddikkat çeken yapım Goosebumps 2: Haunted Halloween ilginizi çekebilir. Film Ekim ayında vizyona girecek.

Ben Is Back

Prömiyerini önümüzdeki ay Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirecek olan yapımda, bir anda ailesinin yaşadığı kasabaya dönen Ben'in beraberinde getirdiği sorunların ailesini çöküşe götürüşü anlatılıyor. Baş rolde Julia Roberts'in olduğu film, Aralık ayında vizyona girecek.

Hold The Dark

Cadılar Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte filmlerde de gerilimin dozajı artmışa benziyor. Netflix yapımı olan Hold the Dark da bu yapımlardan biri. Öldürülen üç çocuğun arkasında bıraktığı gizemi çözmek için işe alınan bir adamı konu edinen yapım, Eylül ayının sonunda Netflix'te yayınlanacak.

Outlaw King

İskoçya'yı özgürlüğe kavuşturan, İngilizleri topraklarından kovan kral I. Robert'in hikayesini anlatan yapım, Netflix'te Kasım ayında yayınlanacak.

Night School

Liseden mezun olup hayatını yoluna koyma kararı alan bir adamın akşam okuluna kaydolmasını ve bu enteresan deneyim süresince yaşadıklarını konu edinen yapım Eylül ayında vizyona girecek.

The Oath

Şükran günü için bir araya gelen bir ailenin problemsiz bir tatil geçirme çabalarına rağmen karakterler arası gerilimin sürekli artmasını eğlenceli bir dille anlatan yapım, Aralık ayında vizyona girecek.

The Land of Steady Habits

Bir başka Netflix yapımı ise The Land of Steady Habits. Dram filmleri ile aranız iyiyse, The Land of Steady Habits ilginizi çekebilir.