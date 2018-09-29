Bu hafta yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken; aralarında J.K Rowling'in "Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? " filminin devam filmi "Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları" filminin de yer aldığı 8 yeni film fragmanını sizler için listeledik.

Geçtiğimiz hafta sinemaseverler için güzel geçti. Herkesin beklediği 8 yepyeni filmin fragmanı bu hafta içerisinde çıktı. Bunların içinde Joker, Bumblebee, X-Men'in yeni filmi ve daha niceleri bulunuyor. Cadılar Bayramı yaklaşıyorken bununla ilgili bir film olan Hallowen'da listemizde kendine yer buldu.

1. Bumblebee

Transformers serisinin en beğenilen karakteri Bumlebee'nin kendine ait filmi çıkıyor. Sizlerir heyecanlandıracak aksiyon sahneleriyle dolu Bumblebee, yılbaşında vizyona girecek filmler arasında.

2. Colette

Başrolünde Keira Knightley'nin oynadığı biyografi filminde Colette, insanlar tarafından tanınmak için mücadele eden bir yazarın biyografik öyküsüdür çünkü aslında onun yazdığı mükemmel yazılardan tüm övgüyü kocası almaktadır. Bu yılın kış aylarında çıkacak Colette'ı kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederiz.

3. Creed II

Rocky Balboa, Adonis Creed'in koçluğuna geri dönüyor! Bununla beraber aksiyon doruğa çıkacak gibi gözüküyor. Eğer burada ne demek istediğimizi anlamadıysanız, Creed 2 çıkana kadar Rocky'nin filmlerini izlemeniz içince bolca zamanınız olacak, değerlendirin. (21 Ocak)

4. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 2)

Ocak ayında ayrıca Harry Potter hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Fantastik Canavarlar'ın 2. filmi Grindelwald'ın Suçları vizyona giriyor. Grindelwald'ın Suçları, Eddie Redmayne'nin Newt Scamander rolünü yeniden canlandırmasıyla, bize yepyeni bir büyü hikayesi sunacak.

5. Halloween

Cadılar Bayramı'na ramak kala efsane Halloween (1978)'in yeni filmi Halloween 2018 vizyona girecek, hem de başrol Jamie Lee Curtis ve diğer herkes bu filmde. Bütün film şu anki zamanda geçmekte. Film yakın zamanda çıkacak takipte kalın.

6. Joker

Halloween filminden sonra Cadılar Bayramı hala yaklaşmaya devam ediyorken bir ürpertici film daha; Joaquin Pheonix'in Joker. Heyecanla beklenen Joker, haftaya gösterime çıkıyor.

7. Mid90s

Mid90s, Los Angeles'da yaşayan bir gencin (13) 1990 yıllarındaki yaşamını konu alan bir komedi filmidir. Özellikle sıkıcı günler yaşıyorsanız, izlemenizi tavsiye ederiz.

8. X-Men: Dark Phoenix

Sophie Turner'ın Phoenix başrolünü oynadığı film, 14 Şubat'ta vizyona girecek. X-Men'lerin neredeyse hepsi bu filmde geri dönüyor ancak Jean, bu filmde karanlık tarafa geçiyor.