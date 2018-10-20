Bu hafta yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken fragmanlar arasında, Nicole Kidman'in başrol olduğu Destroyer'dan, Aquaman'e kadar 9 fragman var.

Her hafta merakla beklenen bir çok filmin ve dizinin yeni fragmanları yayınlanıyor. Biz de her hafta yayınlanan en yeni fragmanları sizin için derleyerek listeliyoruz. Bu haftaki listemizde 9 film var.

A Dog’s Way Home

Bir kitap serisinden esinlenilerek hazırlanan bu yapım, evine giden yolu bulmak zorunda kalan bir köpekle ilgili. Bella'yı Bryce Dallas Howard seslendirirken film, 11 Ocak'ta sinemalara gelecek.

Aquaman

Bu aslında tam olarak bir fragman değil, bir televizyon reklamı. Yine de yeni içerikler barındırdığı için mini bir fragman sayılabilir. DCEU'yu belki de yeniden başlatacak film sayılan Aquaman, 21 Aralık'ta çıkacak.

Destroyer

İlk başta çok anlaşılmasa da ana karakterimiz Nicole Kidman. Oscar'lı oyuncu bu filmde, şimdiki hayatını tekrar rayına sokmak için düzeltmesi gereken eski bir hikayesi olan bir dedektifi canlandırıyor. Film, 25 Aralık'ta vizyona giriyor.

Jonathan

Bu bilim kurgu türündeki film, bilim tarafından kontrol altında tutulan nadir bir duruma sahip şekilde doğmuş bir adamı anlatıyor. Film, 16 Kasım'da çıkacak.

Miss Bala

Miss Bala, içinde uyuşturucu ve kartelleri içeren bir suç hikayesi. Genç bir kadın, Tijuana'da bir güzellik yarışmasına girdikten sonra bir grup cinayete tanıklık ediyor. Asıl sorun ise buradan sonra başlıyor.

The Aftermath

2. Dünya Savaşı'ndaki bir aşkı konu alan bu filmin başrollerinde Alexander Skarsgård ve Keira Knightley var. Savaş sonrası İngiliz albayı ve eşi, Hamburg şehrinin yeniden inşasında görevlendirilmiş ve bir evde yaşamak zorunda kalmıştır. Ancak evin eski Alman sahipleriyle arada bir gerginlik yaşanır.

The Curse of La Llorona

Korku türündeki bu filmde doğaüstü bir lanete sahip olan bir ailenin uğraşaması gereken şeyleri izliyoruz.

The Kid Who Would Be King

Kral Arthur efsanesini anlatacak olan film, 1 Mart 2019'da vizyona girecek.

The Possession of Hannah

Son olarak karşımızda yine bir korku-gerilim filmi var. Filmde ise ister ölü ister canlı olsun, insanları bir şekilde lanetleyen bir varlığın hikayesini izliyoruz.