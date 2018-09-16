Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

Telefon sektörü günümüzde ayrı bir önem taşıyor, günden güne değişiyor ve gelişiyor. Kendilerini farklı kılıp diğerlerinden öne çıkan ve bu hafta en popüler olan 10 akıllı telefonu sizin için listeledik.

Apple, yeni iPhone serisini tanıttığı gibi cihazlar en çok konuşulan telefonlar listesinde başa oturdu. Birinci sırada Xs Max yer aldı, iPhone Xs ve iPhone XR ise hemen arkasından onu takip etti. Uzun süredir birinciliğini koruyan Xiaomi Pocophone F1 ise iPhone'ların gölgesinde kalarak 4. sıraya yerleşti. Xiaomi Mi A2 Lite 5. olarak, Vivo V11 ise 6. olarak listede yer aldı. Galaxy Note9 Samsung telefonların en iyisi olduğu halde, 7. sıradan yukarıya çıkamadı. Artık satılmayan iPhone X ise 9. sırada kendine yer buldu. Bu da demek oluyor ki ilk 10 listemizde tam 4 tane iPhone bulunuyor. Sırada son olarak bu yılın başlarında piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 5 Pro yer aldı.

10. Xiaomi Redmi Note 5 Pro

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9. Apple iPhone X

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8. Oppo F9

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7. Samsung Galaxy Note9

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6. Vivo V11

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5. Xiaomi Mi A2 Lite

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4. Xiaomi Pocophone F1

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3. Apple iPhone XR

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2. Apple iPhone XS

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1. Apple iPhone XS Max

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