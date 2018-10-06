Bu Haftanın En İyi 6 Ücretsiz Android Uygulaması

Bir klasik haline getirdiğimiz üzere, haftanın en iyi Android uygulamalarını sizler için bir araya getirdik.

Pek bilinmeyen ama işlevsel yeni ve etkili uygulamaları sizler için sıraladık. Listemizde 6 farklı ücretsiz uygulama bulunuyor.

Run An Empire

Run An Empire, Location Games yapımcısına ait bir spor oyunu desek yanlış olmaz. Boyutu son güncelleme için 37 MB ve 10 binden fazla kişi bu oyunu indirmiş durumda. Oyunda asıl amaç siz spor yaparken, bir yandan da bunu oyun üzerinde başarılara dönüştürmek. Uygulamayı açtığınızda başla seçeneğine dokunduktan sonra gittiğiniz yerler izlenecek ve koşu yaptığınız alan sizin imparatorluğunuza katılacak. Bu yüzden başkalarına kaptırmamak için her zaman sizi motive edecektir. Ancak ülkemizde ne kadar kullanılır henüz bilemiyoruz.

Brewy - My Beer Brewing Assistant

Brewy, bir bira yapım rehberi ve asistanı desek pek yanlış olmaz. En sevdiğiniz biraların tariflerini direkt olarak uygulamaya girebilirsiniz ve ev yapımı biralarınızın başarılı olmasını sağlamak amacıyla size rehber olmasını sağlayabilirsiniz. İçe aktarma desteklendiği için istediğiniz türden biranın verisini aktarmanız mümkün. Uygulamanın boyutu ise 3,7 MB.

Profiler

Profiler, yüzer pencere içerisinde birtakım bilgilerinizi görmeyi sağlayan güzel bir uygulama. Bir oyun oynarken veya bir uygulamayı çalıştırırken aynı zamanda CPU yükü ve frekansı, GPU yükü, RAM kullanımı, ağ trafiği ve sıcaklık gibi verileri anlık izleme şansına sahip olmuş oluyorsunuz. Uygulamayı bin adetten fazla kullanıcı indirmiş, boyutu ise 146 KB.

Fraction Basics - Easy & Effective Fractions Tutor

Bu uygulama, çocuklara yönelik basit bir matematik eğitim uygulaması. Matematik öğrenmeyi eğlenceli ve kolay kılmayı amaçlıyor. Temelleri öğrenmek için hızlı, etkili ve akıllıca bir yöntem. Uygulamanın boyutu 69 MB.

Invoice Ninja - Legacy app

Bu uygulama kısaca masraflarınızı izlemek için yapılmıştır. Uygulama 500 kişiden fazla kullanıcı tarafından indirilmiş. Boyutu ise 10 MB.

SwissClock Wallpaper and Widget

SwissClock uygulaması canlı bir duvar kağıdı. Aynı zamanda bir analog saat olarak da işlev görmekte. Farklı tipte şekillere arayüzlere sahip bu duvar kağıtları hoşunuza gidebilir, göz atmanızı tavsiye ederiz. Uygulamanın boyutu yalnızca 4,8 MB.