Bu Haftanın En İyi Ücretsiz iOS Oyunları

Mobil oyun sevenler için haftanın ücretsiz ve en iyi iOS oyunlarını derlediğimiz listemizde bu hafta 8 oyun var.

Mobil oyun oynamaktan aslında hepimiz keyif alıyoruz. Ancak güzel oyunlar bulmak her zaman çok kolay olmuyor. AppStore'da binlerce oyun var ama aralarında seçim yapmak da hayli zor. Tam da bu sebeple, ücretsiz ve başarılı bulunan oyunları derlediğimiz listemizde bu hafta 8 keyifli oyun var.

Alphabear 2

Kelime oyunlarından keyif alanların tercih edebileceği bir oyun olan Alphabear 2, İngilizce pratiği yapmak için de eğlenceli bir seçenek.

Bike Unchained 2

Kendi bisikletinizi yaratıp geliştirebileceğiniz, bir yandan da bisiklet sürüşü konusunda ilerlediğiniz oyun, App Store'da tamamen ücretsiz.

Billion Lords

Kendi karakterinizi ve dilediğiniz gibi düzenleyebildiğiniz dungeonlarınızı yaratabildiğiniz oyunda, aynı zamanda mücadelelere katılmak da mümkün.

H3H3: Ball Rider

Platform oyunu sevenlerin büyük bir keyifle oynayacağı, retro grafikleriyle oldukça eğlenceli görünen H3H3: Ball Rider, arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz başarılı bir oyun.

Onitama: The Board Game

Stratejik oyunlar oynamayı tercih edenler için ise son dönemin en keyifli oyunlarından biri; Onitama: The Board Game.

Pop Shot! Golf

Eğlenceli bir haritada golf atışı denemeleri yapmanıza olanak sağlayan oyun, App Store üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Rumble Heroes

Arcade oyunların ruhunu taşıyan bu eğlenceli PvP'de, eğlenceli karakterler ile gerçek zamanlı dövüşler yapmak mümkün.

West Legends

Moba oyunlarından keyif alıyorsanız, mobilde eğlenceli olabilecek bir seçenek olan West Legends, App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilyor.