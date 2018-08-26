Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

Her hafta piyasanın trendlerinin değişebildiği akıllı telefon piyasasında bu hafta da Çin menşeli telefonların listeyi domine ettiğine şahit oluyoruz.

Birkaç haftadır statik seyreden haftanın en popüler telefonlarında, bu hafta tam 3 yeni telefon karşımıza çıkıyor. Nokia 6.1 Plus (Nokia X6), Oppo F9 Pro ve daha ilk haftasında geçtiğimiz haftanın lideri Note9'u tahtından etmeyi başaran Xiaomi Pocophone F1...

Şimdi gelin hep beraber bu haftanın en popüler akıllı telefonlarına göz atalım.

10. Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro)

Xiaomi Mi A2 Lite'ın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

9. Samsung Galaxy J8

Samsung Galaxy J8'in tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

8. Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6'nın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

7. Huawei Nova 3i (P Smart+)

Huawei Nova 3i'nin tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Nokia 6.1 Plus (Nokia X6)

Nokia 6.1 Plus'ın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

5. Oppo F9 Pro

Oppo F9 Pro'nun tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)

Xiaomi Mi A2'nin tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

3. Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Xiaomi Redmi Note 5 Pro'nun tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note9'un tüm özelliklerine buradan ulaşabilir, cihazla ilgili hazırlamış olduğumuz detaylı haberimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

1. Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1'in tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.