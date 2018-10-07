Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

Artık bir gelenek haline getirdiğimiz haftanın en popüler 10 telefonu listesiyle tekrardan sizlerleyiz.

Bu haftanın en popüler 10 akıllı telefonunu listeledik. Listemizde fiyat/performans odaklı cihazların üstünlüğü dikkat çekerken, birkaç gün önce tanıtılan Nokia 7.1 popülerlik bazında liderliği ele geçirmiş durumda.

Nokia 7.1'i takip eden cihazlar ise Oppo Realme 2 Pro ve Xiaomi Pocophone F1, ayrıca listenin neredeyse tamamına Çinli üreticiler hakim. iPhone Xs Max'in 6. sıraya yerleştiği listeye gelin hep beraber göz atalım.

10. Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

9. Samsung Galaxy S8

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

8. Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

7. Oppo F9 (F9 Pro)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Apple iPhone Xs Max

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

5. Samsung Galaxy A7 (2018)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

3. Xiaomi Pocophone F1

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Oppo Realme 2 Pro

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

1. Nokia 7.1

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.