Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

Akıllı telefon tanıtımlarının ardı ardına geldiği Ekim ayı, birçok yeni cihaza ev sahipliği yaptı. Henüz bu hafta tanıtılan Xiaomi Mi Mix 3, şimdiden listelerde ilk sıraya oturmayı başardı. Her zamanki gibi Çinli üreticilerin hakimiyet sağladığı listede, Huawei Mate 20 Pro ve Mate 20 X modelleri de yerini aldı.
10. Samsung Galaxy S8
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9. Huawei Mate 20 X
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8. Huawei Honor 8X
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7. Xiaomi Pocophone F1
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6. Samsung Galaxy A9 (2018)
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5. Xiaomi Black Shark Helo
Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
4. Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
3. Samsung Galaxy A7 (2018)
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2. Huawei Mate 20 Pro
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1. Xiaomi Mi Mix 3
Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.