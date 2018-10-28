Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

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Bu hafta kullanıcılar tarafından en çok incelenen 10 akıllı telefonu listeledik.

Akıllı telefon tanıtımlarının ardı ardına geldiği Ekim ayı, birçok yeni cihaza ev sahipliği yaptı. Henüz bu hafta tanıtılan Xiaomi Mi Mix 3, şimdiden listelerde ilk sıraya oturmayı başardı. Her zamanki gibi Çinli üreticilerin hakimiyet sağladığı listede, Huawei Mate 20 Pro ve Mate 20 X modelleri de yerini aldı.

10. Samsung Galaxy S8

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

9. Huawei Mate 20 X

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

8. Huawei Honor 8X

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

7. Xiaomi Pocophone F1

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Samsung Galaxy A9 (2018)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
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5. Xiaomi Black Shark Helo

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

3. Samsung Galaxy A7 (2018)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Huawei Mate 20 Pro

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

1. Xiaomi Mi Mix 3

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.gsmarena.com/top_10_trending_phones_of_week_43-news-33921.php
Etiketler: akıllı telefon, popüler
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