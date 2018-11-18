Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

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Bu hafta kullanıcılar tarafından en çok incelenen 10 akıllı telefonu listeledik.

Listemizde daha birkaç hafta önce tanıtılan telefonlar olduğu gibi, 1 yıldan daha uzun süredir piyasada bulunan telefonlar da mevcut. Huawei Mate 20 Pro gibi tepe modellerin üst sıralarda yer aldığı liste, çift çentiğiyle tepki toplayan Sharp Aquos R2 Compact'a da yer veriyor.

10. Oppo A3s

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

9. Samsung Galaxy S8

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

8. OnePlus 6T

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

7. Samsung Galaxy A9 (2018)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Huawei Honor 8X

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
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5. Xiaomi Pocophone F1

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Sharp Aquos R2 compact

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
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3. Huawei Mate 20 Pro

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
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1. Samsung Galaxy A7 (2018)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/top_10_trending_phones_of_week_46-news-34273.php
Etiketler: telefon
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