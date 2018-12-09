Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

Xiaomi Redmi Note 6 Pro, 2018’in 49.haftasında Gsmarena’nın veri havuzundaki en popüler telefon oldu. Redmi Note 6 Pro’yu, Samsung Galaxy A7 takip ediyor. Bu ikili son 3 haftadır zirvedeki yerlerini koruyor.
Xiaomi, 5G Destekli Mi Mix 3'ün Detaylarını Paylaştı
Üçüncü sırada ise Samsung Galaxy A9 var. Galaxy A9, önceki hafta üçüncü sırada yer alan Huawei Mate 20 Pro’yu bir basamak geri atarak, üçüncü sıraya yerleşiyor.
Listenin tamamı ise şöyle:
10. iPhone 6
Şimdiki Sıralama: 10
Önceki Sıralama: (Listeye yeni girdi)
9. iPhone 6s
Şimdiki Sıralama: 9
Önceki Sıralama: (Listeye yeni girdi)
8. Samsung Galaxy S8
Şimdiki Sıralama: 8
Önceki Sıralama: 9
7. Huawei Honor 8X
Şimdiki Sıralama: 7
Önceki Sıralama: 10
6. Xiaomi Pocophone F1
Şimdiki Sıralama: 6
Önceki Sıralama: 7
5. Samsung Galaxy A8s
Şimdiki Sıralama: 5
Önceki Sıralama: 6
4. Huawei Mate 20 Pro
Şimdiki Sıralama: 4
Önceki Sıralama: 3
3. Samsung Galaxy A9 (2018)
Şimdiki Sıralama: 3
Önceki Sıralama: 5
2. Samsung Galaxy A7 (2018)
Şimdiki Sıralama: 2
Önceki Sıralama: 2
Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Şimdiki Sıralama: 1
Önceki Sıralama: 1