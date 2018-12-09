Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

Gsmarena'nın kendi veri havuzunu kullanarak yaptığı haftanın popüler telefonları listesinde, 49. haftada listeye sürpriz konuklar da dahil oluyor.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro, 2018’in 49.haftasında Gsmarena’nın veri havuzundaki en popüler telefon oldu. Redmi Note 6 Pro’yu, Samsung Galaxy A7 takip ediyor. Bu ikili son 3 haftadır zirvedeki yerlerini koruyor. İLGİLİ HABER Xiaomi, 5G Destekli Mi Mix 3'ün Detaylarını Paylaştı Üçüncü sırada ise Samsung Galaxy A9 var. Galaxy A9, önceki hafta üçüncü sırada yer alan Huawei Mate 20 Pro’yu bir basamak geri atarak, üçüncü sıraya yerleşiyor. Listenin tamamı ise şöyle: 10. iPhone 6 Şimdiki Sıralama: 10 Önceki Sıralama: (Listeye yeni girdi) 9. iPhone 6s Şimdiki Sıralama: 9 Önceki Sıralama: (Listeye yeni girdi) 8. Samsung Galaxy S8 Şimdiki Sıralama: 8 Önceki Sıralama: 9 7. Huawei Honor 8X Şimdiki Sıralama: 7 Önceki Sıralama: 10 6. Xiaomi Pocophone F1 Şimdiki Sıralama: 6 Önceki Sıralama: 7 5. Samsung Galaxy A8s Şimdiki Sıralama: 5 Önceki Sıralama: 6 İLGİLİ HABER Çin, Ming Vancou'nun Serbest Bırakılması İçin Kanada Büyükelçisiyle Görüştü 4. Huawei Mate 20 Pro Şimdiki Sıralama: 4 Önceki Sıralama: 3 3. Samsung Galaxy A9 (2018) Şimdiki Sıralama: 3 Önceki Sıralama: 5 2. Samsung Galaxy A7 (2018) Şimdiki Sıralama: 2 Önceki Sıralama: 2 Xiaomi Redmi Note 6 Pro Şimdiki Sıralama: 1 Önceki Sıralama: 1

Kaynak : https://www.gsmarena.com/top_10_trending_phones_of_week_49-news-34601.php

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