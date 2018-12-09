Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

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Gsmarena'nın kendi veri havuzunu kullanarak yaptığı haftanın popüler telefonları listesinde, 49. haftada listeye sürpriz konuklar da dahil oluyor.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro, 2018’in 49.haftasında Gsmarena’nın veri havuzundaki en popüler telefon oldu. Redmi Note 6 Pro’yu, Samsung Galaxy A7 takip ediyor. Bu ikili son 3 haftadır zirvedeki yerlerini koruyor.
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Üçüncü sırada ise Samsung Galaxy A9 var. Galaxy A9, önceki hafta üçüncü sırada yer alan Huawei Mate 20 Pro’yu bir basamak geri atarak, üçüncü sıraya yerleşiyor.

Listenin tamamı ise şöyle:

10. iPhone 6

Şimdiki Sıralama: 10

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9. iPhone 6s

Şimdiki Sıralama: 9

Önceki Sıralama: (Listeye yeni girdi)

8. Samsung Galaxy S8

Şimdiki Sıralama: 8

Önceki Sıralama: 9

7. Huawei Honor 8X

Şimdiki Sıralama: 7

Önceki Sıralama: 10

6. Xiaomi Pocophone F1

Şimdiki Sıralama: 6

Önceki Sıralama: 7

5. Samsung Galaxy A8s

Şimdiki Sıralama: 5

Önceki Sıralama: 6
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4. Huawei Mate 20 Pro

Şimdiki Sıralama: 4

Önceki Sıralama: 3

3. Samsung Galaxy A9 (2018)

Şimdiki Sıralama: 3

Önceki Sıralama: 5

2. Samsung Galaxy A7 (2018)

Şimdiki Sıralama: 2

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Xiaomi Redmi Note 6 Pro

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Kaynak : https://www.gsmarena.com/top_10_trending_phones_of_week_49-news-34601.php
Etiketler: en popüler 10 telefon
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