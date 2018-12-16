Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

Bu hafta kullanıcılar tarafından en çok incelenen 10 akıllı telefonu listeledik.

Listemizde bir seneden fazla piyasada olan telefonlar bulunduğu gibi, daha tanıtılmamış olan cihazlar da mevcut. Bu hafta da Samsung en çok aranan telefonlar listesinde başı çekiyorken, Xiaomi Pocophone F1 ve Redmi Note 6 gibi cihazlar uygun fiyatlarıyla listede kendine yer bulmuş.

10. Samsung Galaxy S8

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

9. Nokia 8.1 (Nokia X7)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

8. Huawei Mate 20 Pro

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

7. Asus Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Xiaomi Pocophone F1

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

5. Samsung Galaxy A9 (2018)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Samsung Galaxy A7 (2018)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

3. Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Huawei nova 4

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

1. Samsung Galaxy A8s

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.