Bu Haftanın En Popüler 10 Akıllı Telefonu

GSMArena'nın haftalık listesine göre yılın 51. haftasının en popüler akıllı telefonları belli oldu.

2018’in sonuna yaklaşırken akıllı telefonların birbiri arasındaki yarışı hiç hız kesmeden devam ediyor. Biz de sizler için bu senenin belki de son haftasının en beğenilen telefonlarını listeledik. Gsmarena’nın haftalık listesindeki sonuçlara göre hazırlanan listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

10- Huawei Honor 8X

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

9- Lenovo Z5 Pro GT

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

8- Samsung Galaxy A9 (2018)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

7- Huawei Mate 20 Pro

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

6- Samsung Galaxy S8

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

5- Xiaomi Pocophone F1

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

4- Samsung Galaxy A7 (2018)

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

3- Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

2- Samsung Galaxy A8s

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

1- Huawei Nova 4

Cihazın tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.