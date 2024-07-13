Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte matkaptan dizüstü bilgisayara, kulaklıktan tıraş makinesine kadar pek çok ürün yer alıyor.
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Haftanın en çok satan ürünleri:
- MSI Pro A620M-E AM5 DDR5 Anakart
- Monster Abra A5 Dizüstü Bilgisayar
- Alfais 4429 USB Dönüştürücü
- Lastvoice NB40 Stüdyo Masa Mikrofon Standı
- JBL Quantum 50 Gaming Kulaklık
- Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi
- Einhell TC-ID 720/1E Darbeli Matkap
- Samsung Taşınabilir T7 1 TB SSD
- Huawei Watch GT4
- GoLite Gaming Mousepad
MSI Pro A620M-E AM5 DDR5 Anakart
Bu hafta en çok tercih edilen modellerinden biri olan MSI Pro A620M-E AM5 DDR5 Anakart, çoklu görevlerde verimliliği artırmada size yardımcı olacak.
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Monster Abra A5 Dizüstü Bilgisayar
Yüksek performansı ve akıcı oyun deneyimi ile karşımıza çıkan Monster Abra A5 Dizüstü Bilgisayar, kullananlar tarafından tam bir fiyat performas ürünü olarak değerlendiriliyor.
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Alfais 4429 USB Dönüştürücü
Type-C kablolarınızı USB özelliğine çevirecek bu ürün oldukça uygun fiyatı ile karşımıza çıkıyor.
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Lastvoice NB40 Stüdyo Masa Mikrofon Standı
Her bacak boyu 50 cm , açıldığında ise 100 cm'ye kadar ulaşabilen boyutu ile rahatlıkla kullanılabilen Lastvoice Mikrofon Standı, ihtiyacınız varsa sizin için iyi bir seçenek olabilir.
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JBL Quantum 50 Gaming Kulaklık
Oyun oynarken ya da müzik dinlerken keyifli zaman geçirmenize yardımcı olacak JBL Quantum 50 Gaming Kulaklık, JBL markasının en çok ilgi çeken ürünlerinin başında geliyor.
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Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi
Her uzunluktaki sakalı kısaltan, şekillendiren ve tıraş edebilen Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi, hızlı hareket eden kesicileri sayesinde memnun kalabileceğiniz bir ürün.
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Einhell TC-ID 720/1E Darbeli Matkap
Malzemeye ve uygulamaya özel ayarlanabilen hız kademeleri sayesinde oldukça verimli bir şekilde kullanabileceğiniz Einhell TC-ID 720/1E Darbeli Matkap, rahat tutabilmek için ergonomik şekilde tasarlanmış.
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Samsung Taşınabilir T7 1 TB SSD
Küçük boyutu ve hafifliği sayesinde taşınabilirlik konusunda rahatlık sunan Samsung Taşınabilir T7 SSD, yüksek okuma-yazma hızlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Huawei Watch GT4
Metal, şık ve kaliteli tasarımıyla karşımıza çıkan Huawei Watch GT4, birbirinden farklı özellikleri ile bu haftanın en çok tercih edilen akıllı saatleri arasında yerini alıyor.
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GoLite Gaming Mousepad
İyi bir oyun deneyimi için vazgeçilmez ürünlerden biri olan mousepadler arasında en çok satılan ürün GoLite Gaming Mousepad oluyor.
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