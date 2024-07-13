Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Hepsiburada ve Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte matkaptan dizüstü bilgisayara, kulaklıktan tıraş makinesine kadar pek çok ürün yer alıyor.

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Haftanın en çok satan ürünleri:

Bu hafta en çok tercih edilen modellerinden biri olan MSI Pro A620M-E AM5 DDR5 Anakart, çoklu görevlerde verimliliği artırmada size yardımcı olacak.

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Yüksek performansı ve akıcı oyun deneyimi ile karşımıza çıkan Monster Abra A5 Dizüstü Bilgisayar, kullananlar tarafından tam bir fiyat performas ürünü olarak değerlendiriliyor.

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Type-C kablolarınızı USB özelliğine çevirecek bu ürün oldukça uygun fiyatı ile karşımıza çıkıyor.

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Her bacak boyu 50 cm , açıldığında ise 100 cm'ye kadar ulaşabilen boyutu ile rahatlıkla kullanılabilen Lastvoice Mikrofon Standı, ihtiyacınız varsa sizin için iyi bir seçenek olabilir.

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Oyun oynarken ya da müzik dinlerken keyifli zaman geçirmenize yardımcı olacak JBL Quantum 50 Gaming Kulaklık, JBL markasının en çok ilgi çeken ürünlerinin başında geliyor.

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Her uzunluktaki sakalı kısaltan, şekillendiren ve tıraş edebilen Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi, hızlı hareket eden kesicileri sayesinde memnun kalabileceğiniz bir ürün.

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Malzemeye ve uygulamaya özel ayarlanabilen hız kademeleri sayesinde oldukça verimli bir şekilde kullanabileceğiniz Einhell TC-ID 720/1E Darbeli Matkap, rahat tutabilmek için ergonomik şekilde tasarlanmış.

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Küçük boyutu ve hafifliği sayesinde taşınabilirlik konusunda rahatlık sunan Samsung Taşınabilir T7 SSD, yüksek okuma-yazma hızlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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Metal, şık ve kaliteli tasarımıyla karşımıza çıkan Huawei Watch GT4, birbirinden farklı özellikleri ile bu haftanın en çok tercih edilen akıllı saatleri arasında yerini alıyor.

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İyi bir oyun deneyimi için vazgeçilmez ürünlerden biri olan mousepadler arasında en çok satılan ürün GoLite Gaming Mousepad oluyor.

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