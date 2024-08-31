Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Hepsiburada ve Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte kulaklıktan akıllı saate, oyuncu koltuğundan dikey süpürgeye kadar pek çok ürün yer alıyor.

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Yeni bir işlemci alacakların bu hafta boyunca ilk tercihi olan AMD Ryzen™ 5 5600, özellikle oyun severler ve içerik üreticiler için iyi bir fiyat-performans ürünü olabilir.

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Tek şarj ile 30 saate kadar kullanabileceğiniz bir pil ömrüne sahip olan TTEC Dynamite Quattro Kablosuz Bluetooth Hoparlör, IP65 dereceli suya ve toza dayanıklı tasarımı ile karşımıza çıkıyor.

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Terlemeyi önleyen özel kumaş yapısı sayesinde kullananlar tarafından oldukça beğeni toplayan xDrive 15'Li Plus Profesyonel Oyuncu Koltuğu, yüksek kilolara dayanıklı olarak üretiliyor.

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Küçük boyutuyla fazla yer kaplamadan kaliteli kahveler hazırlayabileceğiniz Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi, hızlı ısınma süresi ile beğeni topluyor.

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Hafif ve katlanabilir tasarımı ile müzikseverler tarafından en çok tercih edilen kulaklıklar arasında yer alan JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık, birden fazla cihaza kolayca bağlanabilir.

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Büyük ekranı ve yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ile adeta akıllı bir televizyon gibi de kullanabileceğiniz Samsung M7 Akıllı Monitör, tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde tasarlanmış.

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Hem iş hem de eğlence amaçlı olarak kullanıma uygun olan Huawei Matebook D16 Taşınabilir Bilgisayar, 16'' ekran boyutu ile en çok satan ürünler arasında yer alıyor.

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Toz torbasız tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çeken Philips PowerPro City FC9331/07 Elektrikli Süpürge, PowerCyclone 5 teknolojisi sayesinde güçlü emiş gücü sağlıyor.

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Sağlık izleme özellikleri ve fitness modlarının yanında özellikle spor yaparken büyük kolaylık sağlayacak Samsung Galaxy Watch 6 Akıllı Saat, sıvı temaslarına karşı dayanıklı olarak tasarlanmış.

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Sağ ve sol ellerin ergonomisi dikkate alınarak dizayn edilen bir ürün olan Lenovo 400 Wireless Mouse, günlük kullanım için ideal bir seçenek olabilir.

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