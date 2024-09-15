Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte kulaklıktan dizüstü bilgisayara, elektrikli diş fırçasından oyuncu koltuğuna kadar pek çok ürün yer alıyor.

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15.6 inç Full HD ekranı, 250 nit parlaklık ve yansıma önleyici kaplama ile net bir görüntüleme deneyimi sunan Lenovo IdeaPad 3 Dizüstü Bilgisayar, bu haftanın en çok satan dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor.

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Manuel diş fırçalarına göre %100'e kadar daha fazla plak gideren Oral-B Vitality Pro Diş Fırçası, sizin için en uygun fırçalama yönteminin ne olduğunu gösteren üç farklı fırçalama moduna sahip.

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Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu; kullanılan özel kumaşı, nefes alabilen yapısı ve yumuşak doku yüzeyi ile uzun süreli kullanımlarda konforlu bir deneyim sağlar.

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8.7 inç ekran boyutu ve 8 GB RAM kapasitesi ile en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Samsung Galaxy Tab A9 Tablet, 5100 mAh bataryası sayesinde uzun süre şarj problemi yaşamadan kullanabileceğiniz bir ürün.

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İçindekileri 27 saate kadar soğuk tutan çift duvarlı köpük izolasyonu sayesinde uzun süreli yolculuklarda ya da aktivitelerde kurtarıcı olan Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta, dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden üretiliyor.

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Fiyat performans olarak bakıldığında oldukça iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkan JBL C100SI Kulakiçi Kulaklık, uzun süreli kullanımlarda kulağınızı rahatsız etmez.

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15W çift yönlü hızlı şarj desteği sunan Baseus Airpow Lite Power 10.000 mAh Powerbank, aynı anda 2 cihazı birden şarj edebilme imkanı sağlıyor.

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Hem performansı hem de kullanım kolaylığı açısından kullanıcıların beğenisini kazanan Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi, kahve makinesi arayanlar için iyi bir seçenek olabilir.

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6400 DPI hassasiyeti sunan optik sensör, 5 adet makro tuş ve 10 milyon tıklama ömrü ile karşımıza çıkan Razer DeathAdder Essential Kablolu Oyun Faresi; fiyatına göre oldukça iyi bir seçenek olabilir.

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Einhell TP-CD 18/50 Li BL - Solo Akülü Vidalama

Çeşitli vidalama ve delme işlerinde size büyük kolaylık sağlayacak olan Einhell TP-CD 18/50 Li BL - Solo Akülü Vidalama, haftanın en çok satan ürünleri arasında yer alıyor.

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