Apple İkonlarınızı Kişiselleştirebileceğiniz İlginç Yöntem

MacStroies blog yazarı Federico Vitticci, farklı görünen özel butonları oluşturmanıza imkan veren 'Home Screen Icon Creator' isminde bir iOS kısayolu geliştirdi. Böylece artık, iOS kısayollarınızı veya kişi ikonlarınızı kişiselleştirebileceksiniz.

Vitticci'nin oluşturduğu kısayolun güzel yanlarından biri, App Store'dan indirdiğiniz uygulamanın ikonunu, kendi seçtiğiniz bir görsel ile kişiselleştirebiliyor olmanız. İlk aşamada kullanımı karmaşık gelebilecek uygulamaya alıştığınızda, tüm uygulamaların ikonunu değiştirmekten kendinizi alamaycaksınız.

Bunu yapmak için izlemeniz gerek adımlar şöyle:

Uygulamalarınızdan Kestirmeler uygulamasına tıklayın ve "Uygulamayı URL ile başlat"a basın.

Kestirmeler, size adres girebileceğiniz bir metin kutusu oluşturacaktır. Kutuda başlangıçta "http://" ifadesi ile gelebilir. Bu ifade internet bağlantıları için kullanılır fakat biz cihazın içindeki bir uygulamayı kullanacağımız için, aşağıda gösterildiği gibi "uygulama ismi://" şeklinde bir adres oluşturun ve "Tamam"a basın.

Ardından oluşturulacak ikonun nasıl isimlendirmek istediğinizi soran bir ekranla karşılaşıcaksınız. Bu ekranda, uygulamanın orijinal ismini yazabileceğiniz gibi, kişiselleştirilmiş bir isim de verebilirsiniz. İsmi tamamladıktan sonra "Tamam"a basın.

Bu aşamada, kullanabileceğiniz ikonları App Store'da aramak için onay isteyen bir ekran sizi karşılayacak. Aramak istediğiniz ikonu açıklayan kelimeyi girin ve "Ara"ya basın. İsim ve ikonlardan oluşan bir sayfa sizi karşılayacaktır.

İkonların bulunduğu sayfadan bir ikonu ana ekranınıza eklemek için, alt menü çubuğundan "Paylaş"a basabilirsiniz. Ardından "Ana Ekrana Ekle"yi seçerek ikonunuzu seçmiş olacaksınız.

İşlem tamamlandı ve kişiselleştirilmiş ikonunuz artık ana ekranınıza eklendi.

Kullanıcıların, bazı uygulamalarda uygulama içi özellikleri de buton haline dönüştürebileceğini açıklayan Vitticci şöyle bir örnek verdi:

"Kullanıcılar, "twitter://" adresini kullanarak, Twitter uygulamasına erişebiliyor. Fakat eğer kullanıcı, yeni bir Tweet atmayı bir butona dönüştürmek isterse "twitter:// new" adresini kullanabilir."

Tahmin edilebileceği gibi, bu işlem birçok uygulama için çok karmaşık bir hal alabilir. Ancak bir iki denemenin ardından siz de bazı uygulama içi özellikleri, kişisel butonlara dönüştürebilirsiniz.

Ayrıca Kestirmeler ile kişilerin ikonlarını kişiselleştirip ana ekrana da ekleyebilirsiniz. Siz de bu özelliği deneyip, kendi ikonlarınızı birkaç denemeden sonra oluşturup, bu özgürlüğün keyfini çıkarın.