Fotoğraf çekimlerinde doğru zamanlama, neredeyse, her şeyden daha önce geliyor.

Öyle fotoğraflar vardır ki istenilse dahi bir kereden sonra çekilemez. Çekilmeye çalışılsa dahi, orijinali kadar başarılı olamaz. Tam zamanında çekilen fotoğraflar, şansa ve tesadüfe inanmayan kişileri bir kez daha düşündürecek. Bu yazımızda sizler için mükemmel zamanlamayla çekilmiş 22 fotoğrafı derledik.

22. Ay'ı yerine koyan bir vinç

21. Öncelikle laptopun sağ üst köşesinde yer alan çıkartmaya ve sonrasında oturan adama bakın

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20. Gök cisimleriyle bir sorunları var inşaat çalışanlarının galiba :)

19. Instagram story için fotoğraf çekerken birden masa devrilirse

18. Kediler için koltuklar

17. Piştinin de bu kadarı

16. Akavaryumdaki su ve doğru açı sayesinde oluşan gökkuşağı

15. Sokak lambasının olduğu kısmı dışında yaprağı bulunmayan bir ağaç. Herkesin hayatında bir ışığa ihtiyacı var demek ki

14. İlginç bir karga fotoğrafı mı? Yok hayır sadece bir kedi

13. Süngerbob gölgesi yapmaya çalışmak

12. Şifre unutulunca (temsili değil)

11. El yapımı taş köprü üzerinde karın aldığı şekil

10. Boya içerisinde kedi silüeti

9. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz

8. Kafaya event düşmesi (oyuncular anladı)

7. Güneş ile objektif arasında kalan bir sinekkuşu

6. iPhone XI gibi durmuyor mu sizce de?

5. Soğuktan pek haz etmiyor sanki

4. Pizza sandınız değil mi? Aslında bunlar sadece mineral taşları

3. Kesinlikle bir dişçinin arabası

2. Ormanda yürüyüşe çıkan bir çift, gökkuşağı havuzuna rastlıyor

1. Hayatında aydınlanma yaşayarak yeni bir seviyeye çıkıyor

Zamanlama; fotoğrafta olduğu kadar hayatın her alanında da önemli. Doğru zamanlamanın nelere kadir olduğu hayal bile edilemez. Güzel bir cumartesi sabahında okuyabileceğiniz fotoğraf derlememizi bu yazımızda sizlerle paylaştık.