Normal bir kağıt postere benzeyen bu kağıt poster, kablosuz internete bağlanıp hava durumu tahminlerini gösteriyor.

Evlerde akıllı ekranlar bulundurmak yeni bir fikir değil. Sırf akıllı ekran olarak tasarlanmış cihazlar, e-mürekkep kullanan ekranlar, ayna gibi geleneksel eşyalara yerleştirilmiş akıllı ekran teknolojileri aşina olduğumuz teknolojiler arasında yer alıyor. Kickstarter’daki bu proje ise epey ilginç.

Tasarımcı Oli Woods ve firması Typified, geleneksel yöntemlerle basılan bir poster ile teknolojiyi bir araya getiriyor. Her ne kadar bu ürün diğer teknolojilerden daha az gelişmiş olsa da, daha doğal ve hoş gözüktüğü de bir gerçek.

Weather Poster, hava afişi anlamına gelen bir isim ve poster de tam olarak bunu yapıyor, yani hava durumu tahminlerini gösteriyor. Bu tahminler detaylı tahminler değil. Daha çok gün içindeki hava durumunu ikonlar ile sergiliyor. Saat 08:00, 12:00, 16:00 ve 20:00 için hava durumu tahminini afişte görmek mümkün oluyor.

Teknik açıdan oldukça zekice hazırlanan posterde, kağıtta bulunan ısıya hassas mürekkeplerin ışıkla ısıtılması sonucu görseller ortaya çıkıyor. Posterde dijital teknoloji ile analog teknoloji bir arada oldukça yaratıcı şekilde kullanılıyor.

Posterin fiyatı açıkçası biraz yüksek: 134 dolar. Bu, erkenci kuş adı verilen ve Kickstarter’da ön sipariş veren tüketiciler için geçerli bir fiyat. Daha önce hiçbir ürün üretmemiş olan firmanın verdiği teslim tarihi ise önümüzdeki temmuz ayı. Bu açıdan da biraz hırslı ve iddialı bir tasarım olduğunu söylemek mümkün.

Firma, ilk iki yıl ücretsiz hava durumu bilgisi paylaşımında bulunuyor. Daha sonra ise yıllık 7,5 dolar ücret ödenmesi gerekiyor. Firmanın bu işten çekilmesi ya da kapanması durumunda ise insanların elinde 134 dolarlık bir poster kalmış olacak.

Yine de bu posterin oldukça büyük bir potansiyeli var. İleride oldukça gelişmiş versiyonları yapılabilecek bir ürüne benziyor.