Nikon Z6'nın Yeteneklerini Gözler Önüne Seren Kısa Film

Her ne kadar Nikon'un Z serisindeki full-frame amiral gemisi aynasız fotoğraf makinesi Z7 olsa da; daha ucuz olan Z6 düşük ışık fotoğraflarının kralı olmak için tasarlanmış.

Bulgar film yapımcısı ve fotoğrafçı Marin Marinov, "Dreaming" adlı 1 dakikalık kısa filmi ön-üretim Nikon Z6 ile çekme fırsatı buldu. Kaydedilen kısa film, oldukça etkileyici görünüyor.

Marinov, "Bir gün evime bir adam geldi ve bana bir kamera uzattı. Söylediği tek şey bunun Nikon'un çok gizli full frame aynasız fotoğraf makinesi olduğuydu. Ben de bunu düşünerek bu şeyin neler yapmaya yeteneği olduğunu denemeye karar verdim. Yıllardır Nikon kullanıyorum ancak Nikon video konusunda beni bir türlü etkileyemiyordu. Yeni Z6 ise oldukça etkileyici bir şeymiş. Sony ve Pana markalı muadilleriyle çok iyi rekabet ediyor. 10 bitlik video output'u ise hoşuma giden bir artı." yazılı açıklamasını yaptı.

Gece çekimleri Atomos Ninja Inferno kayıtçı monitörü kullanılarak N-log profilinde çekilirken gündüz çekimleri Nikon'un dahili standart flat profilinde çekildi. Ayışığı çekimleri Nikon'un 20mm f/1.8G ve 85mm f/1.4 lensleri kullanılarak yapıldı. Her iki durumda da ISO 8000 seviyesinde idi.

"Parlak ay ışığına rağmen etraf çekim yapmak için oldukça karanlıktı" diyen Marinov'un filmi Z6'nın yalnızca ay ışığı ve ateşle aydınlanan düşük ışıklı koşullarda neler yapabileceğinin en güzel erken kanıtlarından biri.

Nikon Z6, 1996 dolarlık fiyat etiketiyle Kasım 2018'de satışa çıkacak. Marinov'un kısa filmini aşağıdan izleyebilir, yaptığı diğer işlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.