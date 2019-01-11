Chrome kullanırken kontrolden çıkıp bir anda onlarca sekmeyle karşı karşıya mı kalıyorsunuz? Bu kısayollarla sekmeleri kontrol etmeyi kontrol edebilirsiniz.

Hayatımız bilgisayarların içine taşınmış durumda. Günümüzde pek çok iş bilgisayarlar üzerinden yürütülüyor ve bu konuda web tarayıcıları en büyük yardımcımız konumundalar. Google tarafından geliştirilen Chrome web tarayıcı, pek çok performans eleştirisine rağmen tartışmasız bir şekilde dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı.

Eğer benim gibi tüm gün tarayıcı üzerinde onlarca sekme açan biriyseniz sekmeler arasında gezinirken fazlasıyla kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Fakat Google, Chrome’da adeta bir sekme havuzu oluşturan kullanıcıları da düşünmüş olacak ki tarayıcının farklı işlevlerine tek bir parmak hareketiyle ulaşmamızı sağlayan bazı kısayollar ekledi.

Aşağıdaki kısayolları kullanarak hem Windows’ta hem de Mac’te Chrome sekmelerinizi kontrol edebilirsiniz. Komutlar, ‘Cmd’ kısayolu ile yazılmış olmasına rağmen Windows kullanıcıları ‘Cmd’ yerine ‘Ctrl’ tuşuna basarak uygulayabilirler.

Sekmeleri açıp kapatmak için:

Yeni Sekme Açma: Cmd + T

Açık Olan Sekmeyi Kapatma: Cmd + W

Son Kapatılan Sekmeyi Yeniden Açma: Cmd + Shift + T

Sekmeler arasında geçiş yapmak için:

Belirli Bir Sekmeye Geçiş Yapmak İçin: Cmd + Sekme Numarası (1-8)

Son Sekmeye Geçmek İçin: Cmd + 9