Her geçen gün internete olan ilgimiz ve belki de ihtiyacımız artıyor. Bu noktada yapılan araştırmalara göre bu Kurban Bayramı’nda geçen yıla oranla iki kat fazla internet kullandık.

Vodafone, arife dahil 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde; 1 milyar dakika ses, 490 milyon SMS ve 17 milyon GB mobil internet kullanıldığını açıkladı. Geçen yıla oranla değerlerin ikiye katlandığını belirten firma, en çok konuşan illerin de sıralamasını yaptı.

En çok konuşan 10 il; İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Van

En çok SMS gönderen 10 il; İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Samsun, Konya, Adana, Antalya, İzmir, Bursa ve Van

En çok mobil internet kullanan 10 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla ve Samsun olarak belirlendi.

Yurt içiyle olduğu kadar, yurt dışıyla da iletişime geçen Vodafone abonelerinin arama listeleri şu şekildeydi: Almanya, Afganistan, KKTC, Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, Hollanda, Belçika ve Yunanistan. Konu hakkında konuşan ve görüşlerini belirten Vodafone, her işin merkezine müşterilerini yerleştirdiklerini ve hizmet anlayışını buna göre şekillendirdiklerini belirtti.

Vodafone’a ek olarak, Turkcell’in de istatistiklerine bakıldığında benzer bir artış bu operatörde de görülmekteydi. Arife dahil 5 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 22,5 milyon GB data kullanıldığını belirten Turkcell, 2013 yılından bu yana internet kullanımının 19 kat arttığını ifade etti.