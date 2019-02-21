İnternetin hayatımızdaki her cihaza erişeceği 5G teknolojisi daha işleyişe geçmemişken Donald Trump, 6G'yi görmek istediğini söyledi.

Son dönemlerin en büyük teknolojik gelişmelerinden olan 5G teknolojisi dünyamızı yepyeni bir seviyeye taşıyacak. Sadece kullandığımız internetin hızını artırmakla kalmayan 5G teknolojisi, etrafımızda gördüğümüz en basit cihazın bile ekosisteme katılmasını sağlayarak tam bir teknoloji dünyası yaşayabilmemize olanak tanıyor.

~Samsung'un 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği ve Galaxy S10'u tanıttığı Unpacked Etkinliği'nden bir kare.

Dün gerçekleştirilen Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy S10'un 5G destekli bir modelinin Verizon ortaklığında yürütülen çalışmalar sonucu geleceği söylendi. ABD Başkanı Donald Trump ise hemen ertesi gün (bugün) resmi Twitter hesabından paylaştığı bir Tweet'te 5G teknolojisinden bahsetti.

ABD Başkanı Donald Trump: "5G'yi ve hatta 6G'yi ABD'de en yakın sürede görmek istiyorum. Bu teknoloji şu an kullandığımızdan çok daha hızlı ve akıllı. Amerikalı şirketler bu konuda çaba sarf etmeliler, aksi takdirde sektörde geri kalacaklar. Geçmiş teknolojilerde takılıp kalmamız için bir sebep yok." dedi.

Paylaştığı Tweet'ten Trump'ın; Çinli şirketlerin -Huawei başta olmak üzere- ABD'den daha önce 5G teknolojisini kullanmaya başlayabileceğinden endişelendiği anlaşılıyor. 6G teknolojisinin ise henüz teorik olarak bile ortada olmayışı ABD Başkanı olan Trump'ın teknoloji tarafında ne kadar bilgili olduğunu sorgulamamıza sebep oluyor.