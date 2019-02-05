Google Haritalarda Dünyadaki Cehennem & Hapishane Olan Okul

Öğrencilerden birinin yaptığı şaka sonucu bir okul, Google Haritalar'da ‘Dünyadaki Cehennem & Hornsea Hapishanesi’ olarak kaydedildi.

Öğrencilerin büyük kısmının okulu çok da sevmediği bir gerçek. Bu İngiliz öğrenci ise hislerini dışa vurmakta çok farklı bir yol izlemiş.

Okulun ismi, Google Haritalar'da ‘Dünyadaki Cehennem & Hornsea Hapishanesi’ olarak kaydedildi. Okul yönetiminden yapılan açıklamada, bu yanlış ifadenin daha sonra düzeltildiği ilan edildi.

Normal şartlar altında Google’a herkes isim değişikliği için başvurabiliyor ancak ismin değiştirilebilmesi için Google’a, isim değişikliği istenen binanın mülkiyet hakkına sahip olunduğuna dair belge göstermek gerekiyor. Yani bir işyerinin Google Haritalar üzerinde gözüken ismini ancak işyeri sahibi değiştirebiliyor.

Okulun baş öğretmeni Steve Ostler, diğer okullara da kendi Google Haritalar ikonlarının mülkiyetini almalarını, böylece bu davranışın kopyalanmasını önlemeyi tavsiye ediyor.

1958 yılından bu yana eğitim veren Hornsea Okulu ve Dil Koleji, Hornsea bölgesi ve çevresinden gelen çocukların eğitim gördüğü bir ortaokul görevi görüyor.

Google sözcülerinden birisinin olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, kullanıcıların isim ve bilgi tavsiyesinde bulunabilmesinin güncel veriler sağladığı belirtilirken, zaman zaman kasıtlı olarak hatalı bilgiler verildiğini de söyledi. Google çalışanları, böyle durumlarda hatalı bilgiyi hızlı şekilde doğrusu ile değiştirmeye gayret ediyorlar.