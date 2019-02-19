Beyninize 15 Milisaniye Mavi Ekran Verdirten İllüzyon

Aşağıda görmüş olduğunuz optik illüzyon, beyninizin içinde gerçekleşen 'ping'in bir sonucu olarak hareket ediyormuş gibi görünüyor.

Gözünüzü yukarıdaki görselin ortasında bulunan siyah noktaya odaklayın. Ardından başınızı ekrana yakınlaştırın ve uzaklaştırın. Siyah noktanın çevresinde bulunan çemberin hareket ettiğini fark ettiniz mi? Pinna-Brelstaff yanılsaması adını taşıyan bu optik illüzyon hala tam olarak açıklanabilmiş değil. Fakat bilim insanlarının bu yanılsama ile ilgili bir açıklaması bulunuyor.

Şangay'daki Çin Bilimler Akademisi'nden Ian Max Andolina ve beraberindeki ekip, bu yanılsamaya bir açıklama bulmak için bir deney gerçekleştirdi. İnsanlara benzer bir görüntü işleme sistemine sahip oldukları için makakları bir Pinna-Brelstaff yanılsamasının karşısına geçiren ekip, beyinlerinde elektrotlar bulunan makaların yanılsamaya verdiği tepkiyi incelediler.

Elde edilen sonuçlar, küresel hareketi algılayan nöronların aktiviteleri ile yerel hareketi algılayan nöronların aktiviteleri arasında 15 milisaniyelik bir gecikme olduğunu ortaya çıkardı. Muhtemelen insan beyni de benzer şekilde bir gecikme yaşıyor ve beyin, bu gecikme sırasında görüntü oluşturmak için bir tahmin yürütüyor.